Advertisement

عربي-دولي

لافروف يلتقي وانغ يي في بكين: بحث الأزمة الأوكرانية والعلاقات مع واشنطن

Lebanon 24
13-07-2025 | 14:02
A-
A+
Doc-P-1390799-638880375844386907.png
Doc-P-1390799-638880375844386907.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بكين، الأحد، محادثات مع نظيره الصيني، وانغ يي، شملت عددا من الملفات الساخنة، خصوصا الوضع في أوكرانيا والعلاقات مع الولايات المتحدة.
Advertisement
 
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن لافروف ووانغ "بحثا العلاقات مع الولايات المتحدة وآفاق تسوية الأزمة الأوكرانية".
 
وأكدت الخارجية، أن الجانبين تطرقا إلى "مواضيع ساخنة" أخرى مثل "النزاع الإسرائيلي-الإيراني والوضع في شبه الجزيرة الكورية".
 
وأضافت الخارجية الروسية: "جرى التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق الوثيق بين البلدين على الساحة الدولية، بما في ذلك في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن التابع لها، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة، ومجموعة العشرين، ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي".

ويزور الوزير الروسي العاصمة الصينية بعد زيارة رسمية لكوريا الشمالية في الأيام السابقة.

والتقى لافروف مع وانغ يي في بكين الأحد، ومن المقرر أن يحضر لافروف اجتماعا لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في الصين. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
لافروف يلتقي نظيره الصيني في بكين
lebanon 24
13/07/2025 22:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: لافروف ونظيره التركي ناقشا في اتصال هاتفي الوضع المتعلق بالأزمة الأوكرانية
lebanon 24
13/07/2025 22:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: نؤيد تحقيق تسوية عادلة للأزمة الأوكرانية وتم تأكيد ذلك خلال المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب
lebanon 24
13/07/2025 22:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: روبيو بحث مع نظيره الألماني في واشنطن سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
lebanon 24
13/07/2025 22:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:49 | 2025-07-13
15:48 | 2025-07-13
15:44 | 2025-07-13
15:36 | 2025-07-13
15:29 | 2025-07-13
15:26 | 2025-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24