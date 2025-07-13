لافروف يلتقي وانغ يي في بكين: بحث الأزمة الأوكرانية والعلاقات مع واشنطن

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أجرى الروسي سيرغي لافروف في بكين، الأحد، محادثات مع نظيره الصيني، وانغ يي، شملت عددا من الملفات الساخنة، خصوصا الوضع في والعلاقات مع .وقالت الروسية، في بيان، إن لافروف ووانغ "بحثا العلاقات مع الولايات المتحدة وآفاق تسوية الأزمة ".وأكدت الخارجية، أن الجانبين تطرقا إلى "مواضيع ساخنة" أخرى مثل "النزاع الإسرائيلي-الإيراني والوضع في شبه الكورية".وأضافت الخارجية الروسية: "جرى التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق الوثيق بين البلدين على الساحة الدولية، بما في ذلك في ، ومجلس الأمن التابع لها، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة، ومجموعة العشرين، ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي".ويزور الوزير الروسي العاصمة الصينية بعد زيارة رسمية لكوريا الشمالية في الأيام السابقة.والتقى لافروف مع وانغ يي في بكين الأحد، ومن المقرر أن يحضر لافروف اجتماعا لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في . (سكاي نيوز)