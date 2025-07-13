أبو عبيدة: القائد محمد الضيف سيبقى طيفه كابوساً

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قال الناطق باسم ، الجناح العسكري لحركة الإسلامية (حماس)، إن طيف الراحل للكتائب سيبقى كابوسا يؤرق مجرمي الحرب واللصوص، بعد أن خط ورفاقه بدمهم الفصل الأخير في سفر تحرير .جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها أبو عبيدة عبر قناته في في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الضيف.وأكد أبو عبيدة أن طوفان أدى لـ”إسقاط الردع إلى الأبد، وتوحيد طاقات الأمة وتوجيه بوصلتها نحو فلسطين”، كما أدى إلى إعادة قضية فلسطين إلى الصدارة من جديد.وأشار إلى أن الضيف “قاد مع إخوته طوفان الأقصى موجهين للعدو أقسى ضربة بتاريخه”، مشددا على أن دماء الضيف اختلطت بـ”دماء أبناء شعبنا وأمتنا الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل الأقصى وفلسطين”.ووفق أبو عبيدة، لا يزال إخوان الضيف وأبناؤه في العالم يواصلون طريقه ويكبدون مزيدا من الخسائر الإستراتيجية، مؤكدا أن الضيف سيبقى كغيره من العظام نبراسا لكل أحرار العالم.وشدد على أن القائد السابق لكتائب القسام ظل لعقود ملهما للأجيال التي لم تعرف صورته ولكنها كانت تفخر بفعال كتائبه المظفرة.وقال إن عقودا من والمطاردة والتضحية تكللت بالشهادة “ليلتحق قائدنا الكبير الضيف بشهداء شعبنا وقادته”.