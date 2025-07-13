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أبو عبيدة: القائد محمد الضيف سيبقى طيفه كابوساً

Lebanon 24
13-07-2025 | 15:44
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قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن طيف القائد العام الراحل للكتائب محمد الضيف سيبقى كابوسا يؤرق مجرمي الحرب واللصوص، بعد أن خط ورفاقه بدمهم الفصل الأخير في سفر تحرير فلسطين.
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جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها أبو عبيدة عبر قناته في تليغرام في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الضيف.

وأكد أبو عبيدة أن طوفان الأقصى أدى لـ”إسقاط الردع الصهيوني إلى الأبد، وتوحيد طاقات الأمة وتوجيه بوصلتها نحو فلسطين”، كما أدى إلى إعادة قضية فلسطين إلى الصدارة من جديد.

وأشار إلى أن الضيف “قاد مع إخوته طوفان الأقصى موجهين للعدو أقسى ضربة بتاريخه”، مشددا على أن دماء الضيف اختلطت بـ”دماء أبناء شعبنا وأمتنا الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل الأقصى وفلسطين”.

ووفق أبو عبيدة، لا يزال إخوان الضيف وأبناؤه في العالم يواصلون طريقه ويكبدون الاحتلال مزيدا من الخسائر الإستراتيجية، مؤكدا أن الضيف سيبقى كغيره من القادة العظام نبراسا لكل أحرار العالم.

وشدد على أن القائد السابق لكتائب القسام ظل لعقود ملهما للأجيال التي لم تعرف صورته ولكنها كانت تفخر بفعال كتائبه المظفرة.

وقال إن عقودا من الجهاد والمطاردة والتضحية تكللت بالشهادة “ليلتحق قائدنا الكبير الضيف بشهداء شعبنا وقادته”.
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