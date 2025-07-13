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عربي-دولي
بسبب محاولة اغتيال ترامب.. تقرير لمجلس الشيوخ ينتقد جهاز الخدمة السرية
Lebanon 24
13-07-2025
|
15:49
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ذكر تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأحد، أن “سلسلة من الإخفاقات” سمحت لمسلح بإطلاق النار على
الرئيس دونالد ترامب
خلال تجمع انتخابي العام الماضي، وانتقد قواعد الانضباط بجهاز الخدمة السرية وعدم فصل أي أفراد في أعقاب الهجوم.
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وصدر التقرير بعد عام من إطلاق مسلح يبلغ من العمر 20 عاما النار على
ترامب
في
مدينة بتلر
بولاية بنسلفانيا مما تسبب في إصابته في أذنه.
واتهم التقرير جهاز الخدمة السرية بارتكاب نمط من الإهمال ووجود اخفاقات في الاتصال أثناء التخطيط للتجمع وتنفيذه.
وجاء في تقرير
لجنة الأمن الداخلي
والشؤون الحكومية في
مجلس الشيوخ
“لم يكن هذا خطأ واحدا. كانت سلسلة من الإخفاقات يمكن تفاديها وكادت أن تكلف
الرئيس ترامب
حياته”. ويُكلف جهاز الخدمة السرية بحماية الرؤساء الحاليين والسابقين وعائلاتهم، بالإضافة إلى الزعماء الأجانب الزائرين وبعض كبار المسؤولين الآخرين.
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