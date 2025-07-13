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عربي-دولي

رئيس الكاميرون يعلن ترشحه لولاية ثامنة

Lebanon 24
13-07-2025 | 15:53
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جاء في منشور على حساب الرئيس الكاميروني بول بيا على منصة “إكس”، اليوم الأحد، أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية هذا العام والمتوقع إجراؤها في 12 تشرين الأول.
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وأضاف المنشور على حسابه الرسمي “أنا مرشح للانتخابات الرئاسية في 12 تشرين الاول 2025. تأكدوا من أن إصراري على خدمتكم يتماشى مع التحديات الهائلة التي نواجهها”.

بيا (92 عاما) هو أقدم رئيس دولة في العالم، ووصل إلى السلطة قبل أكثر من أربعة عقود في 1982 عندما استقال سلفه أحمدو أهيدجو.

وباتت صحته موضع شكوك عدة مرات كان أحدثها العام الماضي عندما لم يظهر علنا لمدة 42 يوما.
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