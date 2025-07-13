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في تصريح غير مسبوق.. إسرائيل تنقذ عناصر فلسطينية تتعاون معها ميدانيًا

Lebanon 24
13-07-2025 | 16:06
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كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية مساء الأحد، أن الجيش الإسرائيلي أنقذ مجموعة من المتعاونين الفلسطينيين الذين كانوا محاصرين تحت أنقاض مبنى منهار جنوب قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد إصابتهم أثناء تنفيذهم مهام لصالح الجيش الإسرائيلي.
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ووفقًا للتقرير، فإن المتعاونين أُرسلوا لإجراء عمليات بحث ميدانية في المنطقة قبل أن يُصابوا، لتقوم وحدة الإنقاذ 669 بإرسال مروحية عسكرية تقل مقاتلين وطبيب ميداني لإنقاذهم وتقديم الإسعافات، قبل نقل أحدهم إلى مستشفى داخل إسرائيل لتلقي العلاج.

وأشارت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي يدعم منذ أسابيع مجموعات فلسطينية معارضة لحماس، من خلال تقديم مهام أمنية لها مثل تأمين قوافل المساعدات ومسح المباني المشبوهة، في مقابل دعم عسكري ولوجستي.

وسلّط التقرير الضوء على مجموعة “ياسر أبو شباب” الناشطة في منطقة رفح، والتي زوّدتها إسرائيل ببنادق كلاشينكوف، إضافة إلى عمليات إنقاذ وإجلاء لأفرادها المصابين في الميدان.
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