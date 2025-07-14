في موجة صعود غير مسبوقة.. بتكوين تسجل أعلى مستوى في تاريخها

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في موجة صعود تاريخية غير مسبوقة، واصلت العملة المشفرة الأشهر والأكبر في العالم "بتكوين" تحطيم الأرقام القياسية، لتقفز اليوم متجاوزة مستويات الـ 120 ألف دولار، مسجلة بذلك أعلى سعر في تاريخها.ويأتي هذا الارتفاع في ظل زخم متزايد على العملات المشفرة وتوقعات متفائلة بشأن مستقبلها، وسط تحولات لافتة في مواقف البنوك المركزية والأسواق العالمية تجاه الأصول الرقمية.وبحسب منصة بينانس للعملات المشفرة، يقول المحللون إن اختراق مستوى 120,000 دولار قد يمهد الطريق للوصول إلى مستويات تتراوح بين 135,000 و140,000 دولار. (سكاي نيوز عربية)