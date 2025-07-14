رداً على رسوم ترامب الجمركية.. هذا ما أعلنه وزير الخارجية الإيطالي

Advertisement

قال أنطونيو تاياني في مقابلة صحفية اليوم الاثنين إن أعد بالفعل قائمة لفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بقيمة 21 مليار (24.52 مليار دولار) إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق تجاري.وهدد يوم السبت بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على الواردات من والاتحاد اعتبارا من الأول من آب بعد أن أخفقت مفاوضات على مدى أسابيع مع شركاء تجاريين كبار للولايات المتحدة في التوصل لاتفاق شامل.وقال تاياني لصحيفة المساجيرو اليومية إن على النظر في مسألة طرح برنامج جديد لشراء سندات “للتيسير الكمي” وتنفيذ المزيد من عمليات خفض الفائدة لمساعدة اقتصاد .