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عربي-دولي
رداً على رسوم ترامب الجمركية.. هذا ما أعلنه وزير الخارجية الإيطالي
Lebanon 24
14-07-2025
|
02:27
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قال
وزير الخارجية
الإيطالي
أنطونيو تاياني في مقابلة صحفية اليوم الاثنين إن
الاتحاد الأوروبي
أعد بالفعل قائمة لفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بقيمة 21 مليار
يورو
(24.52 مليار دولار) إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق تجاري.
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وهدد
الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
يوم السبت بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على الواردات من
المكسيك
والاتحاد
الأوروبي
اعتبارا من الأول من
أغسطس
آب بعد أن أخفقت مفاوضات على مدى أسابيع مع شركاء تجاريين كبار للولايات المتحدة في التوصل لاتفاق شامل.
وقال تاياني لصحيفة المساجيرو اليومية إن على
البنك المركزي الأوروبي
النظر في مسألة طرح برنامج جديد لشراء سندات “للتيسير الكمي” وتنفيذ المزيد من عمليات خفض الفائدة لمساعدة اقتصاد
منطقة اليورو
.
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