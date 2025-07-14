بشأن "خطة رفح".. الجيش الإسرائيلي يحذر نتنياهو

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استمرت ردود الفعل السلبية من داخل وخارجها على خطة مقترحة لإنشاء "منطقة إنسانية" على أنقاض جنوبي ، لتسكين ما لا يقل عن 600 ألف فلسطيني.وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، شبه البعض، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق ، هذه المنطقة المقترحة بمعسكرات الاعتقال ، التي بنيت خلال الحرب العالمية الثانية.وذكرت الصحيفة أن قادة الجيش خططوا لتوجيه تحذير للحكومة، في اجتماع لمجلس الوزراء الأمني مساء الأحد، من أن هذا المشروع قد يستغرق شهورا لتنفيذه، مما يهدد مفاوضات تحرير الرهائن الجارية.ومن المتوقع أيضا أن يقدم الجيش الإسرائيلي اعتبارات إضافية في ما يتعلق بالمشروع، بما في ذلك مخالفته للقانون الدولي.وفي الاجتماع الذي عقد بناء على طلب ، كان من المقرر أن يقدم الجيش الإسرائيلي مخططا لـ"المدينة الإنسانية" في رفح.