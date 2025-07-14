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عربي-دولي

بشأن "خطة رفح".. الجيش الإسرائيلي يحذر نتنياهو

Lebanon 24
14-07-2025 | 03:05
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استمرت ردود الفعل السلبية من داخل إسرائيل وخارجها على خطة مقترحة لإنشاء "منطقة إنسانية" على أنقاض رفح جنوبي قطاع غزة، لتسكين ما لا يقل عن 600 ألف فلسطيني.
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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، شبه البعض، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، هذه المنطقة المقترحة بمعسكرات الاعتقال النازية، التي بنيت خلال الحرب العالمية الثانية.

وذكرت الصحيفة أن قادة الجيش الإسرائيلي خططوا لتوجيه تحذير للحكومة، في اجتماع لمجلس الوزراء الأمني مساء الأحد، من أن هذا المشروع قد يستغرق شهورا لتنفيذه، مما يهدد مفاوضات تحرير الرهائن الجارية.

ومن المتوقع أيضا أن يقدم الجيش الإسرائيلي اعتبارات إضافية في ما يتعلق بالمشروع، بما في ذلك مخالفته للقانون الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقد بناء على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان من المقرر أن يقدم الجيش الإسرائيلي مخططا لـ"المدينة الإنسانية" في رفح.
 
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