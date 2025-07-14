سيناتور أميركي: أوكرانيا تعد جزءا من أراضي روسيا

أثار السيناتور الأميركي جدلا واسعا بعد أن أقر، في تصريح اعتبره البعض زلة لسان ساخرة، بأن تعد جزءا من أراضي .

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وقد رصد هذا التصريح الصحفي تشي بوز في منشور عبر منصة "إكس"، ونشر فيديو لتصريحات وكتب: " غراهام يقر بأن أوكرانيا أرض روسية. يغزو روسيا. اللعبة المتعلقة بغزو بوتين لروسيا على وشك أن تتغير".

وجاء تعليق بوز بعد ظهور غراهام على قناة (CBS)، حيث قال السياسي المعروف بمواقفه العدائية تجاه : "اللعبة بشأن غزو بوتين لروسيا ستتغير قريبا"، وهو تصريح رأى فيه مراقبون اعترافا ضمنيا بوضع أوكرانيا كأرض روسية. (روسيا اليوم)