Advertisement

عربي-دولي

سيناتور أميركي: أوكرانيا تعد جزءا من أراضي روسيا

Lebanon 24
14-07-2025 | 03:44
A-
A+
Doc-P-1391039-638880868284821514.jpg
Doc-P-1391039-638880868284821514.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار السيناتور الأميركي ليندسي غراهام جدلا واسعا بعد أن أقر، في تصريح اعتبره البعض زلة لسان ساخرة، بأن أوكرانيا تعد جزءا من أراضي روسيا.
Advertisement
 
وقد رصد هذا التصريح الصحفي تشي بوز في منشور عبر منصة "إكس"، ونشر فيديو لتصريحات غراهام وكتب: "ليندسي غراهام يقر بأن أوكرانيا أرض روسية. بوتين يغزو روسيا. اللعبة المتعلقة بغزو بوتين لروسيا على وشك أن تتغير".
 
وجاء تعليق بوز بعد ظهور غراهام على قناة (CBS)، حيث قال السياسي المعروف بمواقفه العدائية تجاه موسكو: "اللعبة بشأن غزو بوتين لروسيا ستتغير قريبا"، وهو تصريح رأى فيه مراقبون اعترافا ضمنيا بوضع أوكرانيا كأرض روسية. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
أوكرانيا: روسيا هاجمت أراضينا بـ 367 صاروخا وطائرة مسيّرة خلال الليل
lebanon 24
14/07/2025 14:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24
سيناتور أميركي يشكك بتصريحات ترامب عن الضرر بالمنشآت النووية الإيرانية
lebanon 24
14/07/2025 14:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: من الواضح أن أوكرانيا لم تعد مهتمة بجولة جديدة من المفاوضات
lebanon 24
14/07/2025 14:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: روسيا تعدّ مسودة مذكرة ستسلمها إلى كييف
lebanon 24
14/07/2025 14:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-07-14
06:55 | 2025-07-14
06:46 | 2025-07-14
06:29 | 2025-07-14
06:26 | 2025-07-14
06:15 | 2025-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24