تفاصيل كاملة لأحداث السويداء.. ماذا يجري هناك؟

تصدّرت الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء مؤخراً الأنباء والأخبار لاسيما بعد سقوط العديد من القتلى والجرحى إثر اشتباكات بين عشائر بدو ومسلحين .

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وتجاوز عدد القتلى الـ37 شخصاً فيما أصيب أكثر من 50 آخرين، الأمر الذي توترات كبيرة في المنطقة الواقعة .

ماذا حدث؟

- معاون قائد الأمن الداخلي لشؤون الشرطة في السويداء، العميد نزار ، قال إنَّ الاشتباكات المسلحة ناجمة عن "حادثة سلب وقعت مؤخراً على طريق - السويداء طالت أحد المواطنين العاملين في القطاع التجاري، وما أعقبها من ردود أفعال متوترة تمثلت بوقوع عمليات خطف متبادلة".

- قال شهود إن أعمال العنف اندلعت بعد موجة من عمليات الخطف التي شملت اختطاف تاجر يوم الجمعة على الذي يربط دمشق بالسويداء.

- هذه هي المرة الأولى التي يندلع فيها قتال طائفي داخل مدينة السويداء نفسها، عاصمة المحافظة ذات الأغلبية الدرزية.

- تشكل محافظة السويداء أكبر تجمع للدروز في ، الذين يقدر عددهم بنحو 700 ألف نسمة.

- قال ريان معروف، الباحث الدرزي المقيم في السويداء ومدير موقع السويداء 24 إن هذه الدائرة من العنف انفجرت بشكل مخيف، وإذا لم تنتهِ فإن الأمور نتجه نحو حمام من الدماء.

- قالت إن ما يجري في السويداء، هو نتيجة غياب الرسمية في المنطقة، ما أدى إلى تفاقم حالة الفوضى وانفلات الوضع الأمني، وعجز المجتمع المحلي على احتواء الأزمة، بحسب بيان لها.

- الوزارة أكدت أن وحدات من قواتها بالتنسيق مع ستبدأ تدخلاً مباشراً في المنطقة لفض النزاع وإيقاف الاشتباكات.

- الوزارة حثت الأطراف المحلية في المدينة على التعاون مع والسعي إلى التهدئة. (24)