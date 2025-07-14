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فوق ريف السويداء... إليكم ما ألقته الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة

Lebanon 24
14-07-2025 | 05:35
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أفادت وسائل إعلام سوريّة، أنّ "الطيران الحربيّ الإسرائيليّ ألقى بالونات حراريّة فوق منطقة الإشتباك في ريف السويداء الغربيّ.
 
 
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لتحليق طائرات إسرائيليّة، إضافة إلى صورة للبالونات الحراريّة.
 
 
 
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