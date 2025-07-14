فوق ريف السويداء... إليكم ما ألقته الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة

#عاجل_الان
حربي إسرائيلي يحلق الآن في أجواء درعا ويقوم بتنفيذ بالونات حرارية #سوريا #السويداء pic.twitter.com/9KLRThMsdx
— سيرياناس | syrianas (@syrianas3) July 14, 2025
#عاجل_الان
حربي إسرائيلي يحلق الآن في أجواء درعا ويقوم بتنفيذ بالونات حرارية #سوريا #السويداء pic.twitter.com/9KLRThMsdx
#درعا
الطيران الاسرائيلي يقوم بالقاء بالونات حرارية في شرقي درعا pic.twitter.com/ObFsTlFXje
— المحقق 🇸🇾 (@Ev_AN_1) July 14, 2025
#درعا
الطيران الاسرائيلي يقوم بالقاء بالونات حرارية في شرقي درعا pic.twitter.com/ObFsTlFXje