إيران تكتشف "شرائح تجسس" في أحذية مفتشي الطاقة الذرية

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أفاد لجنة في محمود نبويان، أن اكتشفت وجود "شرائح تجسس مشبوهة بأحذية مفتشي أثناء تفتيشهم المواقع النووية ".وانتقد نبويان أداء الذرية في مقابلة مع وكالة أنباء "فارس"، وتساءل حول طريقة تحديد هوية بعض المنشآت النووية الإيرانية، قائلاً: "كيف يعرفون، أن لدينا منشآت نووية في نطنز؟ عادة ما يكتشفون ذلك إما من خلال الأقمار الصناعية التي تمتلكها ، أو من خلال ".كما أضاف: "نسأل رافائيل غروسي، للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لديك الآن ادعاءات حول ثلاثة من مواقعنا تقول إنها لم تحل بعد، هل الأمر سوى أن زودتكم بمعلومات عن مراكزنا هذه؟ هل زودتكم إسرائيل بوثائق منا؟ ولكن لماذا تستمعون إلى إسرائيل؟ هل إسرائيل عضو في معاهدة حظر الانتشار ؟ لهذا السبب نقول إنكم تتجسسون".كذلك تابع النائب الإيراني بالإشارة إلى تصرف وزارة الاستخبارات في بالحصول على وثائق إسرائيلية سرية، وقال: "أحضرنا عشرة ملايين وثيقة من إسرائيل، ومن المثير للاهتمام معرفة أننا، كأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي، يجب أن نقدم تقاريرنا إلى الوكالة، لكن غروسي قدم تقاريرنا إلى إسرائيل!"، مضيفاً وهو يخاطب غروسي "عندما نقول تجسس، فإننا نقول ذلك بأدلة".وأوضح النائب الإيراني أنه: "عندما كنا نقدم تقارير سرية للوكالة، قبل مناقشتها في الوكالة، كانت المعلومات تنشر في الصحف، هذا في حين أن نشر هذه المعلومات محظور ويجب محاسبة الوكالة"، مبيناً أن الصحف والأميركية تنشر معلومات إيران النووية.