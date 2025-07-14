إيران تكتشف "شرائح تجسس" في أحذية مفتشي الطاقة الذرية

أفاد نائب رئيس
لجنة الأمن القومي
في البرلمان الإيراني
محمود نبويان، أن طهران
اكتشفت وجود "شرائح تجسس مشبوهة بأحذية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أثناء تفتيشهم المواقع النووية الإيرانية
".
وانتقد نبويان أداء الوكالة الدولية للطاقة
الذرية في مقابلة مع وكالة أنباء "فارس"، وتساءل حول طريقة تحديد هوية بعض المنشآت النووية الإيرانية، قائلاً: "كيف يعرفون، أن لدينا منشآت نووية في نطنز؟ عادة ما يكتشفون ذلك إما من خلال الأقمار الصناعية التي تمتلكها الولايات المتحدة
، أو من خلال الأجهزة الأمنية
".
كما أضاف: "نسأل رافائيل غروسي، المدير العام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لديك الآن ادعاءات حول ثلاثة من مواقعنا تقول إنها لم تحل بعد، هل الأمر سوى أن إسرائيل
زودتكم بمعلومات عن مراكزنا هذه؟ هل زودتكم إسرائيل بوثائق منا؟ ولكن لماذا تستمعون إلى إسرائيل؟ هل إسرائيل عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي
؟ لهذا السبب نقول إنكم تتجسسون".
كذلك تابع النائب الإيراني بالإشارة إلى تصرف وزارة الاستخبارات في إيران
بالحصول على وثائق إسرائيلية سرية، وقال: "أحضرنا عشرة ملايين وثيقة من إسرائيل، ومن المثير للاهتمام معرفة أننا، كأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي، يجب أن نقدم تقاريرنا إلى الوكالة، لكن غروسي قدم تقاريرنا إلى إسرائيل!"، مضيفاً وهو يخاطب غروسي "عندما نقول تجسس، فإننا نقول ذلك بأدلة".
وأوضح النائب الإيراني أنه: "عندما كنا نقدم تقارير سرية للوكالة، قبل مناقشتها في الوكالة، كانت المعلومات تنشر في الصحف، هذا في حين أن نشر هذه المعلومات محظور ويجب محاسبة الوكالة"، مبيناً أن الصحف الإسرائيلية
والأميركية تنشر معلومات إيران النووية.