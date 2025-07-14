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فضيحة داخل إسرائيل.. الجنود الجرحى تحولوا إلى "مدمنين على المخدرات"!

Lebanon 24
14-07-2025 | 13:00
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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مخاوف في تل أبيب بشأن تحول الجنود الجرحى إلى "مدمنين على المخدرات"، وذلك ضمن آثار الحرب المستمرة على قطاع غزة وتبعاتها على الإسرائيليين.
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وذكرت الصحيفة أنَّ "غرف قسم إعادة التأهيل بمستشفى تل هشومير تحتوي على رموز وحدات الجيش، وملصقات ذكرى الجنود القتلى منذ هجوم السابع من تشرين الأول"، وأضافت: "لقد سار الضباط بين الجنود الجرحى، واكتشفوا أن الإصابة التي تعرضوا لها في معارك غزة هي مجرد البداية في صراع طويل من الاستشفاء، إذ يتعرضون أيضا لجهد بالغ الأهمية، ومخفي عن الأنظار، ولا يتم الحديث عنه كثيرا، وهو منع الإدمان على المخدرات".


وذكرت أنَّ "عدداً كبيراً من الجنود الجرحى اعترفوا بتناولهم كل أنواع مسكنات الألم تقريباً، أحدهم تناول 12 - 15 حبة يومياً، نصفها لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة، والنصف الآخر لتسكين الألم، ولم يحذرهم أحد أن بعضها قد تُسبّب الإدمان، وقد يصبح معتمداً عليها بصفة حصرية، لكنهم اكتشفوا ذلك بأنفسهم".
وتابعت: "عندما كان الجنود يغادرون منازلهم، وينسون تناول الحبوب، كانوا يفقدون السيطرة على أنفسهم، وعندما يبدأ الصباح يركضون إلى علبة الحبوب، رغم خشيتهم من التدهور إلى حالة لا رجعة فيها".

وأشار التقرير إلى أن "أحد الجنود الجرحى عانى بشدة لأسابيع عديدة من الألم والنوبات"، موضحاً أنَّ "سلسلة مُسكّنات الألم القوية التي تعاطاها الجنود الجرحى هي: ترامال، تراماديكس، مورفين، تيرازين، ليريكا، بيركوسيت، حقن فاليوم، أوبتالجين السائل، أوكسيكودون وهو مُسكّن ألم قوي نسبيًا".

وأكد أنه "لا يوجد رقم رسمي، أو تقدير متفق عليه، بشأن عدد مدمني المخدرات في إسرائيل"، وتابع: "وفقاً لتقرير مراقب الدولة لعام 2022، يوجد 27 ألف مدمن مخدرات وكحول معروفين، لكن وزارة الشؤون الاجتماعية قدّرت العدد بـ120 ألفاً على حافة الإدمان، لأن البيانات التي بحوزة الدولة لا تُقدم صورة كاملة ومُحدثة عن مدى انتشار تعاطي المخدرات والكحول، فيما قدّر مسؤول في وزارة الأمن القومي أن العدد الحقيقي أقرب لـ200 ألف مدمن".
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