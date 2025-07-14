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عربي-دولي

بشأن "واتساب"... ماذا طلبت إيران من كبار المسؤولين؟

Lebanon 24
14-07-2025 | 05:52
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أفادت وسائل إعلام إيرانيّة، أنّ هيئة الاتصالات في إيران حضّت كبار المسؤولين على الإمتناع التامّ عن استخدام تطبيق "واتساب".
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