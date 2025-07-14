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عربي-دولي

بالصورة.. جنود إسرائيليون يستخدمون فلسطينياً "درعاً بشرياً"!

Lebanon 24
14-07-2025 | 06:26
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بثت حسابات تلاحق جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، قيام جنديين من لواء غولاني باستخدام فلسطيني من قطاع غزة كدرعٍ بشري من أجل الاستعراض، والتقاط صورة مع زميل لهما الذي قتل على يد المقاومة الفلسطينية.
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ويظهر الفلسطيني مقيد اليدين، وقد أخفيت ملامحه بالكامل، وهو يجلس داخل منزل لا يعرف موقعه، فيما يقف خلفه جنديان يرفعان علم لواء غولاني وعليه صورة الجندي القتيل.
وأشار حساب "جينوسايد تراكر" الذي يتتبع جرائم الإبادة لجنود الاحتلال بغزة، ويفضحها بالصور، إلى أن الجنود تعهدوا بالانتقام للقتيل.
ولا يعرف مصير الفلسطيني الذي ظهر في الصورة، لكن الكثير من التقارير سابقا، كشفت قيام الجيش الإسرائيلي باستخدام سكان غزة دروعا بشرية، والاعتراف بأن من كانوا يطلقون سراحهم، يجري إطلاق النار عليهم بعد ابتعادهم مسافة قليلة من باب التسلية بين الجنود والتدرب على القنص. (عربي21)
 
 
 
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