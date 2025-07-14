بالصورة.. جنود إسرائيليون يستخدمون فلسطينياً "درعاً بشرياً"!

بثت حسابات تلاحق جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش ، قيام جنديين من باستخدام فلسطيني من كدرعٍ بشري من أجل الاستعراض، والتقاط صورة مع زميل لهما الذي قتل على يد .

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ويظهر الفلسطيني مقيد اليدين، وقد أخفيت ملامحه بالكامل، وهو يجلس داخل منزل لا يعرف موقعه، فيما يقف خلفه جنديان يرفعان علم لواء غولاني وعليه صورة الجندي القتيل.

وأشار حساب "جينوسايد تراكر" الذي يتتبع جرائم الإبادة لجنود بغزة، ويفضحها بالصور، إلى أن الجنود تعهدوا بالانتقام للقتيل.

ولا يعرف مصير الفلسطيني الذي ظهر في الصورة، لكن الكثير من التقارير سابقا، كشفت قيام الجيش الإسرائيلي باستخدام دروعا بشرية، والاعتراف بأن من كانوا يطلقون سراحهم، يجري إطلاق النار عليهم بعد ابتعادهم مسافة قليلة من باب التسلية بين الجنود والتدرب على القنص. (عربي21)