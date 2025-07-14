لماذا تخاف تركيا من إنهيار إيران؟

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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ تستفيد من الدروس المستفادة من حرب وإسرائيل، وتعمل على تطوير قدراتها العسكرية، لكنها تسعى أيضا لعزل تل أبيب، وإحباط اتفاقيات التطبيع، بما في ذلك إمكانية انضمام إليها.وقال حاي إيتان يانرغوك خبير الشؤون في المركز للاستراتيجية الكبرى، إنّ "الحرب الايرانية الاسرائيلية أحدثت تغييرات جذرية في ، وعملت على تجريد إيران ومحور من مكانة الردع التي اكتسبتها على مرّ السنين، وتغيّرت الصورة بشكل كامل، ولكن تمّ ملء الفراغ الذي نشأ بعد الضربة التي تلقتها إيران من قبل قوتين إقليميتين صاعدتين: وتركيا" وفق وصفه.وأضاف في مقال نشره موقع واللا، أن "تركيا بدأت تتنافس على زعامة العالم الإسلامي، وطالب الرئيس رجب طيب أردوغان في قمة منظمة التعاون الإسلامي بتحويلها إلى قوة أحادية القطب، وعلى هذه الخلفية، تسعى لتحسين قدراتها الاستراتيجية من خلال الدروس التي تعلمتها من الحرب".وأوضح أن "تركيا تركز على 3 قضايا رئيسية: أولاها تصحيح نقاط الضعف الاستخباراتية، لأن نجاح اسرائيل بتحييد أكثر من ثلاثين مسؤولا إيرانيا كبيرا في الضربة الافتتاحية تعتبر درسا مهما، وثانيها تعزيز الدفاع الجوي، حيث كشفت الحرب عن الأهمية الهائلة لأنظمة الدفاع الجوي، وعملت تركيا على تطوير القبة الفولاذية المشابهة للأنظمة ، وثالثها تطوير الصواريخ الباليستية، بتخصيص موارد إضافية لصواريخ "تايفون" و"جينك" قيد التطوير".وأشار إلى أن "تركيا تراقب حالة الضعف التي تمرّ بها إيران، لكنها تخشى انهيارها الكامل، خشية استغلال الأكراد لذلك بمحاولة إعادة تأسيس الجمهورية الكردية التاريخية، مما قد يخلق موجة انفصالية في تركيا، فيما قد يرغب ملايين الإيرانيين من أصل أذربيجاني بالاتحاد مع أذربيجان، الدولة الشقيقة لتركيا، مع أن إسرائيل ستكون المستفيد الأكبر من انهيار إيران، مما يخفف الضغوط الاستراتيجية على أمنها القومي، وتركيا تدرك هذا الأمر، ولذلك فهي غير معنية باختفاء إيران بشكل كامل".واستدرك بالقول إن "أنقرة وتل أبيب لا تزالان تحافظان على علاقات دبلوماسية كاملة منذ 1949، مما يحول دون اتخاذ خطوات عدائية نشطة، ولكن مع استمرار "الحرب الباردة" بينهما، تتزايد التقارير حول إبرام اتفاقيات تطبيع إضافية، بما فيها انضمام سوريا، وهو ما لا يجد استحسانا في أنقرة، ولعله من المفارقات أن تركيا أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل، لا تدعم تطبيعها مع باقي الأخرى، بزعم أنها تُفضلها معزولة".وختم بالقول إن "الحرب الايرانية شكلت نقطة تحول تاريخية أدت لتغييرات زلزالية في خريطة القوى، وزادت إسرائيل من قدرتها على الردع الإقليمي، فيما ضعف موقف إيران، وأدى هذا التطور لخلق فراغ إقليمي جديد، جعل إسرائيل وتركيا لاعبين رئيسيين في ملء هذه الفجوة، لكن إمكانية انضمام سوريا لاتفاقيات التطبيع تتناقض بشكل صارخ مع أولويات أنقرة، وتفتح الباب أمام فترة جديدة في الشرق الأوسط من شأنها تعميق الاستقطاب والصراع على الزعامة الإقليمية، مما يزيد من حدة الحرب الباردة بين تل أبيب وأنقرة". (عربي 21)