الأونروا: فلسطينيو غزة بين الموت جوعًا أو القتل بحثًا عن الطعام

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حذر مدير لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، الاثنين، من أن الفلسطينيين في غزة يواجهون "خيارات مستحيلة" في محاولتهم للحصول على المساعدات من المواقع التي تسيطر عليها .روز لمذيع شبكة CNN بن هنت إن "الأوضاع على الأرض أسوأ من أي وقت مضى. هناك حتمية مأساوية ومروعة في هذا الوضع، وكلما طال أمده، ازداد الوضع سوءا".وتأتي تعليقات روز في الوقت الذي حذرت فيه الوكالات الإنسانية من العواقب المدمرة لتفاقم أزمة الجوع، في ظل الخطة المثيرة للجدل التي تدعمها إسرائيل والولايات المتحدة، والتي تسيطر بشكل كبير على جميع المساعدات الواردة إلى القطاع الذي مزقته الحرب.ووفقا لمنظمة للطفولة (اليونيسف)، يحتاج حوالي 90 ألف طفل في غزة إلى علاج عاجل، كما قُتل ما يقرب من 800 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في غزة بين أواخر أيار و7 ، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.وقال : "في اللحظة التي نعتقد فيها أن الوضع لا يمكن أن يزداد سوءا، فإن ذلك يحدث بالفعل". وأضاف: "إذا حاولنا أن نضع أنفسنا في مكان الأشخاص الذين يذهبون إلى مواقع المساعدات ويتعرضون للقتل، فإنهم يواجهون خيارات مستحيلة، كما هو الحال لجميع الآن. إما أن يخاطروا بالموت جوعا لأنفسهم أو لعائلاتهم، أو أن يخاطروا بالموت في محاولة لدرء هذا الجوع".وأضاف روز أن الوضع "يائس للغاية، ليس لديهم خيار"، موضحا كيف وصلت المستشفيات إلى حافة الانهيار وحُرمت من الإمدادات والمسكنات والوقود اللازمة للعلاج المنقذ للحياة.وقال سام روز: "هذا هو الواقع اليومي، والمعاناة اليومية التي يعيشها الناس الآن في غزة، إنه ليس حتى وجودا. إنه أقل من الوجود لما يتم إجبار الناس على تحمله". (بالعربية)