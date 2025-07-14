حاولت الدخول إلى السويداء.. إسرائيل تضرب عدة دبابات

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أعلن الجيش اليوم الاثنين، أنه هاجم قبل قليل عدة دبابات في منطقة قرية سميع بمحافظة في جنوب ⁧سوريا⁩.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أنّه ضرب عددا من الدبابات في ، وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا.