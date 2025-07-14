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عربي-دولي

حاولت الدخول إلى السويداء.. إسرائيل تضرب عدة دبابات

Lebanon 24
14-07-2025 | 07:30
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنه هاجم قبل قليل عدة دبابات في منطقة قرية سميع بمحافظة السويداء في جنوب ⁧سوريا⁩.
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أنّه ضرب عددا من الدبابات في جنوب سوريا، وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا.
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