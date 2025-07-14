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جنبلاط يعلّق على أحداث السويداء.. ماذا قال؟

Lebanon 24
14-07-2025 | 07:34
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علّق الوزير السابق وليد جنبلاط على مستجدات السويداء، قائلا: "نرفض نداءات الحماية الخارجية والإسرائيلية".
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وأضاف: "نتمنى أن يعود الأمن والوفاق من خلال حل سياسي وتحت رعاية السلطة السورية التي نحن على تواصل معها".
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