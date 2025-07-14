جنبلاط يعلّق على أحداث السويداء.. ماذا قال؟

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علّق الوزير السابق على مستجدات ، قائلا: "نرفض نداءات الحماية الخارجية والإسرائيلية".وأضاف: "نتمنى أن يعود الأمن والوفاق من خلال حل سياسي وتحت رعاية التي نحن على تواصل معها".