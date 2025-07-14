إجتماع بين كبار مساعدي الملك تشارلز والأمير هاري... ما هي دلالاته؟

التقى كبار مساعدي الملك والأمير هاري في للمرة الأولى منذ سنوات.

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وجرى اللقاء في نادي Royal Over-Seas League قرب مقرّ "كلارنس هاوس"، وضم ميريديث ماينز، كبيرة مسؤولي الاتصالات لدى هاري، وليام ماغواير، الذي يقود العلاقات العامة لهاري وميغان في المتحدة، وتوبي أندريه، سكرتير الاتصالات للملك.



ووفقًا لِما أوردته قناة " "، فإن هذا اللقاء يُعدّ الأول من نوعه بين شخصيات كبيرة من الجانبين منذ أن تخلّى دوقا ساسكس عن واجباتهما الملكية عام 2020.



ونشرت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" صورًا للقاء، ونقلت عن مصدر قوله إن الاجتماع لم يكن له "جدول أعمال رسمي"، لكنه تناول مواضيع تهم الطرفين.



وقد يشير هذا الاجتماع غير الرسمي إلى انفراج في العلاقة بين دوق ساسكس وعائلته، ولا سيما والده الملك تشارلز، من التوتر والتصريحات العلنية الحادة. (ارم نيوز)