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عربي-دولي

إجتماع بين كبار مساعدي الملك تشارلز والأمير هاري... ما هي دلالاته؟

Lebanon 24
14-07-2025 | 09:45
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التقى كبار مساعدي الملك تشارلز والأمير هاري في لندن للمرة الأولى منذ سنوات.
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وجرى اللقاء في نادي Royal Over-Seas League قرب مقرّ "كلارنس هاوس"، وضم ميريديث ماينز، كبيرة مسؤولي الاتصالات لدى هاري، وليام ماغواير، الذي يقود العلاقات العامة لهاري وميغان في المملكة المتحدة، وتوبي أندريه، سكرتير الاتصالات للملك.

ووفقًا لِما أوردته قناة "سكاي نيوز"، فإن هذا اللقاء يُعدّ الأول من نوعه بين شخصيات كبيرة من الجانبين منذ أن تخلّى دوقا ساسكس عن واجباتهما الملكية عام 2020.

ونشرت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" صورًا للقاء، ونقلت عن مصدر قوله إن الاجتماع لم يكن له "جدول أعمال رسمي"، لكنه تناول مواضيع تهم الطرفين.

وقد يشير هذا الاجتماع غير الرسمي إلى بوادر انفراج في العلاقة بين دوق ساسكس وعائلته، ولا سيما والده الملك تشارلز، بعد سنوات من التوتر والتصريحات العلنية الحادة. (ارم نيوز)
 
 
 
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