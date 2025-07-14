الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لاستهداف دبابات سورية... شاهدوا الفيديو

نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي عبر حسابه على منصة "إكس":



"في وقت سابق اليوم تم رصد عدة دبابات في المنطقة بين السيجين وسميع وهي تتحرك نحو منطقة في . لقد هاجم الجيش هذه الدبابات لعرقلة وصولها إلى المنطقة".





تابع: "وجود تلك الوسائل في منطقة جنوب قد يشكل تهديدًا على ".





ختم: "لن يسمح الجيش الإسرائيلي بوجود تهديد عسكري في منطقة جنوب سوريا وسيتحرك ضده ويواصل مراقبة التطورات في المنطقة".

#عاجل 🔴 في وقت سابق اليوم تم رصد عدة دبابات في المنطقة بين السيجين وسميع وهي تتحرك نحو منطقة السويداء في جنوب سوريا. لقد هاجم جيش هذه الدبابات لعرقلة وصولها إلى المنطقة.



🔴وجود تلك الوسائل في منطقة جنوب سوريا قد يشكل تهديدًا على .



🔴لن يسمح جيش الدفاع… pic.twitter.com/XOMgg6AiNO — (@AvichayAdraee) July 14, 2025 Advertisement