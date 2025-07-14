الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لاستهداف دبابات سورية... شاهدوا الفيديو

#عاجل 🔴 في وقت سابق اليوم تم رصد عدة دبابات في المنطقة بين السيجين وسميع وهي تتحرك نحو منطقة السويداء في جنوب سوريا. لقد هاجم جيش الدباغ هذه الدبابات لعرقلة وصولها إلى المنطقة.
🔴وجود تلك الوسائل في منطقة جنوب سوريا قد يشكل تهديدًا على دولة إسرائيل.
🔴لن يسمح جيش الدفاع… pic.twitter.com/XOMgg6AiNO
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 14, 2025
#عاجل 🔴 في وقت سابق اليوم تم رصد عدة دبابات في المنطقة بين السيجين وسميع وهي تتحرك نحو منطقة السويداء في جنوب سوريا. لقد هاجم جيش الدباغ هذه الدبابات لعرقلة وصولها إلى المنطقة.
🔴وجود تلك الوسائل في منطقة جنوب سوريا قد يشكل تهديدًا على دولة إسرائيل.
🔴لن يسمح جيش الدفاع… pic.twitter.com/XOMgg6AiNO