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الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لاستهداف دبابات سورية... شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
14-07-2025 | 11:15
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نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي ادرعي عبر حسابه على منصة "إكس":

"في وقت سابق اليوم تم رصد عدة دبابات في المنطقة بين السيجين وسميع وهي تتحرك نحو منطقة السويداء في جنوب سوريا. لقد هاجم الجيش الإسرائيلي هذه الدبابات لعرقلة وصولها إلى المنطقة". 


تابع: "وجود تلك الوسائل في منطقة جنوب سوريا قد يشكل تهديدًا على إسرائيل". 


ختم: "لن يسمح الجيش الإسرائيلي بوجود تهديد عسكري في منطقة جنوب سوريا وسيتحرك ضده ويواصل مراقبة التطورات في المنطقة". 
 
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