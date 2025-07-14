ترامب يهدد بوتين... هذا ما سيحدث خلال 50 يومًا!

أعلن الرئيس الأميركي ، مساء اليوم الاثنين، إنه يشعر بخيبة أمل تجاه نظيره الروسي .

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وخلال اجتماعه مع لحلف في ، قال للصحفيين إنه "غير مسرور " بدرجة كبيرة من بسبب الحرب في .



وأضاف: "سنعتمد تعريفات جمركية قاسية للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 50 يومًا".



وأشار إلى أنها تعريفات ثانوية وستكون بنسبة 100%.



وأكد ترامب أنه يريد رؤية الحرب في أوكرانيا تنتهي، معبرًا عن "خيبة أمله" تجاه بوتين.



وأضاف أن بلاده تصنع أفضل المعدات، وأفضل الصواريخ، و"أفضل كل شيء".



وأوضح أنهم سيرسلون هذه الأسلحة إلى " "، م ؤكدًا أن "الحلف سيدفع ثمنها". وخلال اجتماعه مع لحلف في ، قال للصحفيين إنه "غير مسرور " بدرجة كبيرة من بسبب الحرب في .وأضاف: "سنعتمد تعريفات جمركية قاسية للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 50 يومًا".وأشار إلى أنها تعريفات ثانوية وستكون بنسبة 100%.وأكد ترامب أنه يريد رؤية الحرب في أوكرانيا تنتهي، معبرًا عن "خيبة أمله" تجاه بوتين.وأضاف أن بلاده تصنع أفضل المعدات، وأفضل الصواريخ، و"أفضل كل شيء".وأوضح أنهم سيرسلون هذه الأسلحة إلى " "، م

وأشار ترامب إلى أن توزيع الأسلحة على أوكرانيا سيتم بالتنسيق مع الناتو.



وقال: "سوف نصنع أسلحة من الطراز الأول" ونرسلها إلى الناتو، مضيفًا أن الحلف سيقوم بعد ذلك بإرسالها إلى حيث تكون هناك حاجة لها.