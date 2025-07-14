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عربي-دولي

ساعر: نرحّب بمشاركة سوريا باجتماع الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط

Lebanon 24
14-07-2025 | 12:48
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أكّد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الاثنين إن إسرائيل ترحب بمشاركة سوريا في اجتماع الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط في بروكسل.
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وأضاف ساعر للصحفيين قبيل الاجتماع المقرر اليوم "نرحب بمشاركة الوزير السوري. سنكون معا في الاجتماع نفسه. دعونا نرى ما سيحدث".
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