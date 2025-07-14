إسرائيل أمام "مفترق طرق حرج".. هذا ما ينتظره الجيش

مع اقتراب العملية العسكرية المعروفة بـ"عربات " من نهايتها في ، تواجه حرجاً، إما الذهاب إلى صفقة تبادل شاملة تنهي الحرب وتعيد المحتجزين الإسرائيليين، أو الانصياع لضغوط الأحزاب اليمينية المتشددة والاستمرار في التصعيد العسكري.

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ويقول تقرير لشبكة " عربية" إنَّ ما يزيد المشهد تعقيداً هو التجاذب الحاد بين المؤسسة الأمنية والعسكرية من جهة، ورئاسة الحكومة المتمسكة بخياراتها السياسية من جهة أخرى.



وذكرت مصادر إسرائيلية إن "الجيش يعتبر أن العملية العسكرية عربات جدعون قد استوفت أهدافها، بعد أن سيطر على نحو 70% من قطاع غزة، ويقف الآن على مشارف قرارات تتعلق باحتلال مناطق إضافية في حال فشل مفاوضات الهدنة"، وأضاف: "الجيش مستعد، لكن ينتظر قراراً سياسياً حاسماً".



في المقابل، يلوّح رئيس الوزراء بخيار توسيع العمليات، مع الإصرار على أن تتحمل مسؤولية فشل المسار السياسي، وقد أعلن أن إسرائيل وافقت على المقترح الأميركي، متهمًا الحركة بأنها ترفض الصفقة من أجل الحفاظ على قوتها وإعادة تسليح نفسها.





وعلى الصعيد التفاوضي، تمر المفاوضات الجارية في بحالة جمود واضحة، وسط تعقيدات تتعلق بمطالب إسرائيلية بالإبقاء على وجود عسكري على 40 بالمئة من مساحة القطاع، بعمق يصل إلى ثلاثة كيلومترات.

الأمر المطروح ترفضه حماس بشكل قاطع، وفي محاولة لتجاوز العقبات، ذكرت صحيفة " إسرائيل هيوم" أن الحكومة الإسرائيلية ستعرض خطة جديدة تتضمن ثلاث نقاط رئيسية: إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خلال وقف إطلاق النار، تنظيم آلية إيصال المساعدات، وضمان إشراف دولي عليها.



ورغم هذا، لم تُخفِ هيئة البث الإسرائيلية تحذيرات الجيش من أن خطة إنشاء "مدينة إنسانية" في لإيواء سكان القطاع قد تُفشل مفاوضات التبادل، وتكلّف خزينة الدولة ما يصل إلى 5 مليارات دولار، في وقت تعاني فيه إسرائيل من أزمة مالية حادة بعد سنتين من الحرب. (سكاي نيوز عربية)