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عربي-دولي
مستشار خامنئي: نرفض إجراء مفاوضات نووية مشروطة بوقف التخصيب
Lebanon 24
14-07-2025
|
14:41
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أكد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد
الإيراني
علي خامنئي
للشؤون الدولية، الاثنين، أن
طهران
ترفض إجراء مفاوضات نووية مشروطة بوقف تخصيب اليورانيوم.
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وقال علي أكبر ولايتي خلال لقائه مع
وزير الداخلية
الباكستاني محسن نقوي في طهران، اليوم، إن التخصيب يُعد من الخطوط الحمراء لإيران، وأضاف:
"إذا كان من المقرر أن تكون المفاوضات مشروطة بوقف التخصيب، فإن مثل هذه المفاوضات لن تُعقد على الإطلاق"، وفق ما نقلته عنه وكالة أنباء تسنيم.
وفي وقت سابق، اليوم، أفاد المتحدث باسم
وزارة الخارجية الإيرانية
، اليوم الاثنين، أنه لم يتم تحديد أي تاريخ أو زمان أو مكان للقاء
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وأضاف أن
إيران
تشترط "الجدية" قبل استئناف التفاوض.
وأضاف بقائي في المؤتمر الصحافي الأسبوعي: "حتى الآن، لم يُحدَّد أي زمان أو مكان لاستئناف المفاوضات"، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم"
الإيرانية
.
ورداً على سؤال بشأن شروط طهران لاستئناف التفاوض، قال بقائي إن طهران دخلت المفاوضات النووية مع
الولايات المتحدة
بجدية، ولكن
إسرائيل
"ارتكبت جريمة ضد إيران"، قبل الجولة السادسة من التفاوض، في إشارة إلى الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في 13 حزيران.
وتابع: "ما لم نطمئن إلى جدوى وفعالية الدبلوماسية، فلن ندخل في مثل هذا المسار".
وكان عراقجي قال السبت، إن إيران تدرس "الزمان والمكان والشكل والضمانات اللازمة" لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وعقد عراقجي وويتكوف 5 جولات من المحادثات حول
النووي
الإيراني منذ نيسان الماضي، قبل أن تشن إسرائيل ضربات على إيران في 13 نيسان أدت إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما وذلك قبل الجولة السادسة من التفاوض.
(العربية نت)
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