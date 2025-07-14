مستشار خامنئي: نرفض إجراء مفاوضات نووية مشروطة بوقف التخصيب

أكد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد للشؤون الدولية، الاثنين، أن ترفض إجراء مفاوضات نووية مشروطة بوقف تخصيب اليورانيوم.

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وقال علي أكبر ولايتي خلال لقائه مع الباكستاني محسن نقوي في طهران، اليوم، إن التخصيب يُعد من الخطوط الحمراء لإيران، وأضاف: "إذا كان من المقرر أن تكون المفاوضات مشروطة بوقف التخصيب، فإن مثل هذه المفاوضات لن تُعقد على الإطلاق"، وفق ما نقلته عنه وكالة أنباء تسنيم. وقال علي أكبر ولايتي خلال لقائه مع الباكستاني محسن نقوي في طهران، اليوم، إن التخصيب يُعد من الخطوط الحمراء لإيران، وأضاف:

وفي وقت سابق، اليوم، أفاد المتحدث باسم ، اليوم الاثنين، أنه لم يتم تحديد أي تاريخ أو زمان أو مكان للقاء عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وأضاف أن تشترط "الجدية" قبل استئناف التفاوض.

وأضاف بقائي في المؤتمر الصحافي الأسبوعي: "حتى الآن، لم يُحدَّد أي زمان أو مكان لاستئناف المفاوضات"، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم" .

ورداً على سؤال بشأن شروط طهران لاستئناف التفاوض، قال بقائي إن طهران دخلت المفاوضات النووية مع بجدية، ولكن "ارتكبت جريمة ضد إيران"، قبل الجولة السادسة من التفاوض، في إشارة إلى الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في 13 حزيران.

وتابع: "ما لم نطمئن إلى جدوى وفعالية الدبلوماسية، فلن ندخل في مثل هذا المسار".

وكان عراقجي قال السبت، إن إيران تدرس "الزمان والمكان والشكل والضمانات اللازمة" لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وعقد عراقجي وويتكوف 5 جولات من المحادثات حول الإيراني منذ نيسان الماضي، قبل أن تشن إسرائيل ضربات على إيران في 13 نيسان أدت إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما وذلك قبل الجولة السادسة من التفاوض. (العربية نت)