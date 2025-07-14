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عربي-دولي

غوتيريش يعلق على تهديدات ترامب بفرض عقوبات على روسيا

Lebanon 24
14-07-2025 | 15:23
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علّق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الإثنين، على التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن فرض عقوبات مشددة على روسيا في حال عدم إحراز تقدم ملموس في الملف الأوكراني، مشدّدًا على أهمية الالتزام بالقانون الدولي في أي مسار لحل النزاع.
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وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال حول تهديدات ترامب: "ما نحتاج إليه بشدة هو وقف فوري لإطلاق النار، على أن يشكّل هذا الوقف مقدّمة لحل سياسي شامل، يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وقرارات الهيئات الأممية ذات الصلة".
 
وأضاف: "أي خطوة يمكن أن تساهم في تحقيق هذه الأهداف هي موضع ترحيب، بشرط أن تتم في إطار الشرعية الدولية."

وتأتي تصريحات غوتيريش في وقت تصاعدت فيه وتيرة التصريحات الأميركية، إذ أعلن الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق اليوم توصله إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول ملف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيتحمّل كامل التكاليف.

وفي تصعيد لافت، قال ترامب عقب لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا خلال 50 يومًا، سنفرض تعريفات جمركية صارمة تصل إلى 100%، ولن نحتاج حتى إلى موافقة الكونغرس لتنفيذها. هذه ستكون تعريفات ثانوية ولكنها فعالة." (سبوتنيك)
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