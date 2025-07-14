غوتيريش يعلق على تهديدات ترامب بفرض عقوبات على روسيا

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وقال غوتيريش، خلال ، ردًا على سؤال حول تهديدات : "ما نحتاج إليه بشدة هو وقف فوري لإطلاق النار، على أن يشكّل هذا الوقف مقدّمة لحل سياسي شامل، يستند إلى ميثاق ، والقانون الدولي، وقرارات الهيئات الأممية ذات الصلة". علّق ، أنطونيو غوتيريش اليوم الإثنين، على التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي بشأن فرض عقوبات مشددة على في حال عدم إحراز تقدم ملموس في الملف الأوكراني، مشدّدًا على أهمية الالتزام بالقانون الدولي في أي مسار لحل النزاع.وقال غوتيريش، خلال ، ردًا على سؤال حول تهديدات : "ما نحتاج إليه بشدة هو وقف فوري لإطلاق النار، على أن يشكّل هذا الوقف مقدّمة لحل سياسي شامل، يستند إلى ميثاق ، والقانون الدولي، وقرارات الهيئات الأممية ذات الصلة".

وأضاف: "أي خطوة يمكن أن تساهم في تحقيق هذه الأهداف هي موضع ترحيب، بشرط أن تتم في إطار الشرعية الدولية."



وتأتي تصريحات غوتيريش في وقت تصاعدت فيه وتيرة التصريحات الأميركية، إذ أعلن في وقت سابق اليوم توصله إلى اتفاق مع حول ملف إمدادات الأسلحة إلى ، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيتحمّل كامل التكاليف.



وفي تصعيد لافت، قال ترامب عقب لقائه لحلف شمال الأطلسي، مارك روته: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا خلال 50 يومًا، سنفرض تعريفات جمركية صارمة تصل إلى 100%، ولن نحتاج حتى إلى موافقة الكونغرس لتنفيذها. هذه ستكون تعريفات ثانوية ولكنها فعالة." (سبوتنيك)