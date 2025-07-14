حزب إسرائيلي متشدد ينسحب من حكومة نتنياهو... ما القصة؟

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أعلن حزب "ديغيل هتوراه" المتشدد، وهو أحد مكونات كتلة "يهدوت هتوراه"، انسحابه من الائتلاف الحكومي، وذلك على خلفية تصاعد الخلاف بشأن قانون إعفاء من .وفي بيان رسمي، أعلن "ديغيل هتوراه" أن قراره جاء احتجاجا على ما وصفته بـ"نكث الحكومة بالتزاماتها" تجاه طلاب المعاهد التوراتية في خطوة وُصفت بـ"الدراماتيكية".وجاء في بيان الحزب أن القرار يستند إلى تعليمات الحاخام دوف لاندو الذي شدد في رسالة وجهها إلى أعضاء التابعين له على أن رأيه "هو إنهاء المشاركة في الحكومة والائتلاف فورا".واتهم الحاجام لاندو السلطات بأنها "تظهر نية متزايدة للتضييق على حياة طلاب ، ولا تفي مرارا وتكرارا بالتزاماتها" المتعلقة بسن قانون إعفاء الحريديين من الخدمة في الجيش الإسرائيلي.وقال الحزب في بيانه إنه "بناء على توجيه المرجع الديني الأعلى، سينسحب أعضاء الكنيست من "ديغيل هتوراه" الحكومة والائتلاف اليوم"، علما أن رسالة لاندو صدرت "بعد أن تبين أن الليكود لا ينوي تمرير كما تم الاتفاق مع الأحزاب الحريدية".وقال لاندو في رسالته "في ظل تكرار التنصّل من الالتزامات بتسوية الوضع، فإن رأيي هو إنهاء المشاركة مع الحكومة والائتلاف فورا، بما يشمل الانسحاب من جميع المناصب المرتبطة بذلك، ولينقذنا سريعا".ووقع الحاخام لاندو الرسالة بتاريخ الأربعاء، كما انضم إليها التالي الحاخام موشيه هيلل هيرش بتوقيعه، بناء على طلب الحاخام لاندو.وبانسحاب حزب "ديغيل هتوراه" من الائتلاف الحكومي دون أن تقدم بقية الأحزاب الحريدية، مثل "أغودات " وحركة "شاس"، على خطوة مماثلة، لا يزال ائتلاف يحظى بالأغلبية في الكنيست بـ64 مقعدا.