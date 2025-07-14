عن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل... ماذا قال وزير الدفاع الإيراني؟

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وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء بأن الوزير نصير أشار خلال مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع ، إلى أن الاعتداء والهجوم على وقع أثناء سير المفاوضات، مضيفا: "لقد أثبتنا للعالم أننا لا نعارض الحوار والتفاوض".وأكد أن طهران وتركيا تقعان في منطقة حساسة وتتشاركان في التهديدات والمصالح والمصير، مشددا على ضرورة إجراء مشاورات مشتركة بين البلدين لضمان الأمن.وأضاف وزير الدفاع أن إيران ردت بقوة على وإسرائيل في هذه الحرب وهي لا تسعى بأي شكل إلى توسيع الحرب أو زعزعة الأمن في المنطقة، لكنها مستعدة للرد الحاسم والمؤلم على أي حماقة يرتكبها المعتدون.