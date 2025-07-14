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عربي-دولي
عن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل... ماذا قال وزير الدفاع الإيراني؟
Lebanon 24
14-07-2025
|
16:52
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قال
وزير الدفاع
وإسناد القوات المسلحة
الإيرانية
العميد
عزيز نصير زاده
، مساء الاثنين، إن
طهران
لا تثق بوقف إطلاق النار مع
إسرائيل
وتتوقع سيناريوهات مختلفة لأي مغامرة جديدة محتملة.
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وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء بأن الوزير نصير
زاده
أشار خلال مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع
التركي
، إلى أن الاعتداء والهجوم على
إيران
وقع أثناء سير المفاوضات، مضيفا: "لقد أثبتنا للعالم أننا لا نعارض الحوار والتفاوض".
وأكد أن طهران وتركيا تقعان في منطقة حساسة وتتشاركان في التهديدات والمصالح والمصير، مشددا على ضرورة إجراء مشاورات مشتركة بين البلدين لضمان الأمن.
وأضاف وزير الدفاع أن إيران ردت بقوة على
الولايات المتحدة
وإسرائيل في هذه الحرب وهي لا تسعى بأي شكل إلى توسيع الحرب أو زعزعة الأمن في المنطقة، لكنها مستعدة للرد الحاسم والمؤلم على أي حماقة يرتكبها المعتدون.
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