المحكمة العليا الأميركية تمنح ترامب الضوء الأخضر لتفكيك وزارة التعليم

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منحت الأميركية الضوء الأخضر لاستئناف تفكيك .وقضت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون بإنهاء التعليق الذي أمر به قاض فيديرالي لعمليات التسريح الجماعي للموظفين في الوزارة.وأبدت القاضيات الليبراليات الثلاث في المحكمة المكونة من تسعة أعضاء معارضتهنّ للقرار.وكان تعهّد خلال حملته إلغاء وزارة التعليم التي أنشئت بموجب قانون أصدره عام 1979، وتحرّك في آذار لخفض عدد موظفيها بنحو النصف.وأصدر ترامب تعليماته لوزيرة التعليم ليندا ماكماهون بالبدء بإلغاء الوزارة نهائياً، وهو مشروع انتظره اليمين الأميركي وأشاد به لكنه يتطلب موافقة الكونغرس.وانضمّت نحو 20 ولاية إلى نقابات المعلمين في الطعن بالخطوة قضائيا، بحجة أن الرئيس ينتهك مبدأ فصل السلطات من خلال التعدي على صلاحيات الكونغرس.وفي أيار، أمر القاضي الفدرالي ميونغ جون بإعادة مئات الموظفين المفصولين من وزارة التعليم إلى وظائفهم.وألغت المحكمة قرار القاضي جون دون أيّ تفسير، في قرار صدر بعد أيام فقط من حكم آخر يمهّد الطريق أمام ترامب لتنفيذ عمليات طرد جماعي لموظفين في إدارات فدرالية أخرى.وقالت القاضية الليبرالية في المحكمة العليا سونيا سوتومايور، في رأي مخالف دعمته القاضيتان الليبراليتان الأخريان كاغان وكيتانجي براون ، إنّ "الكونغرس وحده لديه السلطة لإلغاء الوزارة".وأضافت سوتومايور أنّ "الأغلبية إما أنها تتجاهل عمدا تداعيات قرارها أو أنها ساذجة، ولكن في كلتا الحالتين فإن التهديد الذي يواجه الفصل بين السلطات في دستورنا خطير".