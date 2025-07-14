ترامب يضع بوتين أمام مهلة نهائية: 50 يومًا لوقف الحرب... وإلا "عقوبات 100%"

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وجاءت تصريحات خلال لقائه الجديد لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، حيث أعلن أيضًا عن صفقة تسليح كبرى تمكّن حلفاء الناتو من تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاعية متطورة، أبرزها بطاريات باتريوت الأميركية.ورغم ما عُرف عن ترامب سابقًا من تصريحات أقل تصعيدًا تجاه روسيا، فقد بدا هذه المرة غير راضٍ عن بوتين، قائلاً: "أتحدث معه كثيرًا بشأن إنجاز هذا الأمر، ودائمًا ما أقفل الخط وأقول: ‘كانت مكالمة هاتفية لطيفة’. ثم تُطلق الصواريخ على كييف. هذا لا معنى له".ويعكس هذا الموقف الجديد نفاد صبر ترامب من مماطلة الكرملين، وسط ضغوط متزايدة من داخل الحزب لإظهار حزم أكبر في السياسة الخارجية، لا سيما مع تصاعد التوترات في شرق .الاتفاق الجديد الذي أعلنه ترامب وروته يتيح لحلفاء الناتو شراء أنظمة أسلحة أميركية وتوريدها مباشرة إلى أوكرانيا، على أن تقوم لاحقًا بتجديد مخزون تلك الدول. وتشمل الصفقة أسلحة غير محددة حتى الآن، بالإضافة إلى صواريخ وذخائر استراتيجية.وأكد ترامب أن هذه الأسلحة "سيدفع الناتو ثمنها بالكامل"، مشددًا على أن الولايات المتحدة "لن تتقاضى أي دفعات مقابلها"، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى تبديد الانتقادات المتعلقة بتكاليف الدعم الأميركي لأوكرانيا.بالتوازي مع ذلك، أجرى المبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا، الفريق المتقاعد كيث كيلوج، محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف، حيث ناقشا سبل تحقيق "سلام عملي" يشمل تعزيز الدفاع الجوي والإنتاج المشترك للأسلحة، إضافة إلى تشديد على روسيا وداعميها.أثنى عدد من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) على الموقف الجديد لترامب، مؤكدين أنه يعكس تحوّلًا مهمًا في استراتيجية الردع الأميركية. وقال برادلي بومان، مدير مركز القوة العسكرية والسياسية في المؤسسة: "إن هذه الخطوة ستساعد في إنقاذ أرواح الأوكرانيين وتعزيز مصالح أميركا، كما توجّه رسالة صارمة إلى ".أما العميد البحري المتقاعد مارك مونتغمري، فدعا ترامب إلى "الذهاب أبعد" من خلال تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS البعيدة المدى، والتي ستجبر على الانتقال إلى موقع دفاعي.يرى مراقبون أن مهلة ترامب لبوتين تمثل محاولة للضغط نحو تسوية سياسية تحت تهديد اقتصادي مباشر، من دون التراجع عن دعم أوكرانيا عسكريًا. وكتب الزميل المساعد في المؤسسة بيتر :"ترامب ضاق ذرعًا ببوتين. هذا التغيير ضروري، وهو الآن يستعرض قوته، لكن من دون إغلاق الباب أمام التسوية".