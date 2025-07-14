ترامب يضع بوتين أمام مهلة نهائية: 50 يومًا لوقف الحرب... وإلا "عقوبات 100%"

في تحوّل لافت في لهجته تجاه روسيا، منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين مهلة زمنية حاسمة تبلغ 50 يومًا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ملوّحًا بفرض تعريفات جمركية ثانوية "شديدة للغاية" بنسبة 100% على موسكو في حال عدم الاستجابة.
وجاءت تصريحات ترامب
خلال لقائه الأمين العام
الجديد لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، حيث أعلن أيضًا عن صفقة تسليح كبرى تمكّن حلفاء الناتو من تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاعية متطورة، أبرزها بطاريات باتريوت الأميركية.
ورغم ما عُرف عن ترامب سابقًا من تصريحات أقل تصعيدًا تجاه روسيا، فقد بدا هذه المرة غير راضٍ عن بوتين، قائلاً: "أتحدث معه كثيرًا بشأن إنجاز هذا الأمر، ودائمًا ما أقفل الخط وأقول: ‘كانت مكالمة هاتفية لطيفة’. ثم تُطلق الصواريخ على كييف. هذا لا معنى له".
ويعكس هذا الموقف الجديد نفاد صبر ترامب من مماطلة الكرملين، وسط ضغوط متزايدة من داخل الحزب الجمهوري
لإظهار حزم أكبر في السياسة الخارجية، لا سيما مع تصاعد التوترات في شرق أوروبا
.
الاتفاق الجديد الذي أعلنه ترامب وروته يتيح لحلفاء الناتو شراء أنظمة أسلحة أميركية وتوريدها مباشرة إلى أوكرانيا، على أن تقوم الولايات المتحدة
لاحقًا بتجديد مخزون تلك الدول. وتشمل الصفقة أسلحة غير محددة حتى الآن، بالإضافة إلى صواريخ وذخائر استراتيجية.
وأكد ترامب أن هذه الأسلحة "سيدفع الناتو ثمنها بالكامل"، مشددًا على أن الولايات المتحدة "لن تتقاضى أي دفعات مقابلها"، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى تبديد الانتقادات المتعلقة بتكاليف الدعم الأميركي لأوكرانيا.
بالتوازي مع ذلك، أجرى المبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا، الفريق المتقاعد كيث كيلوج، محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف، حيث ناقشا سبل تحقيق "سلام عملي" يشمل تعزيز الدفاع الجوي والإنتاج المشترك للأسلحة، إضافة إلى تشديد العقوبات
على روسيا وداعميها.
أثنى عدد من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) على الموقف الجديد لترامب، مؤكدين أنه يعكس تحوّلًا مهمًا في استراتيجية الردع الأميركية. وقال برادلي بومان، مدير مركز القوة العسكرية والسياسية في المؤسسة: "إن هذه الخطوة ستساعد في إنقاذ أرواح الأوكرانيين وتعزيز مصالح أميركا، كما توجّه رسالة صارمة إلى الصين
".
أما العميد البحري المتقاعد مارك مونتغمري، فدعا ترامب إلى "الذهاب أبعد" من خلال تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS البعيدة المدى، والتي ستجبر الروس
على الانتقال إلى موقع دفاعي.
يرى مراقبون أن مهلة ترامب لبوتين تمثل محاولة للضغط نحو تسوية سياسية تحت تهديد اقتصادي مباشر، من دون التراجع عن التزام
دعم أوكرانيا عسكريًا. وكتب الزميل المساعد في المؤسسة بيتر دوران
:
"ترامب ضاق ذرعًا ببوتين. هذا التغيير ضروري، وهو الآن يستعرض قوته، لكن من دون إغلاق الباب أمام التسوية".