كالاس: مدة الـ50 يوماً للتسوية في أوكرانيا طويلة جداً

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وصفت رئيسة الخدمة الدبلوماسية في كايا كالاس، المهلة التي حددها الرئيس الأميركي والبالغة 50 يوما لحل الصراع الأوكراني، بأنها طويلة للغاية.وقالت كالاس للصحافيين في بروكسل: "من ناحية، يعتبر موقف المتشدد تجاه أمرا إيجابيا. ولكن من ناحية أخرى، تبقى فترة الـ 50 يوما، مدة طويلة جدا".و أعلن الرئيس الأميركي أمس الاثنين، أن تنوي فرض رسوم جمركية على روسيا وشركائها التجاريين في حال فشلت في التوصل لاتفاق بشأن التسوية في خلال 50 يوما.وقال ترامب خلال اجتماع مع لحلف "الناتو" مارك روته في : "نحن مستاؤون للغاية من الجانب الروسي، وسنفرض رسوما جمركية صارمة للغاية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 50 يوما. سنفرض رسوما جمركية بنسبة 100% تقريبا. يمكن وصفها بأنها ثانوية".وأضاف ترامب أن قررت مواصلة ضخ الأسلحة والمعدات العسكرية إلى نظام كييف إذا دفعت ثمنها. وأوضح الرئيس الأميركي أن حلف الناتو سيشرف على تنسيق هذه العملية.وسبق أن أكد أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، لكنها غير ناجعة، لافتا إلى أن وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.