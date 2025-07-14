كالاس: مدة الـ50 يوماً للتسوية في أوكرانيا طويلة جداً

وصفت رئيسة الخدمة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي
كايا كالاس، المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب
والبالغة 50 يوما لحل الصراع الأوكراني، بأنها طويلة للغاية.
وقالت كالاس للصحافيين في بروكسل: "من ناحية، يعتبر موقف ترامب
المتشدد تجاه روسيا
أمرا إيجابيا. ولكن من ناحية أخرى، تبقى فترة الـ 50 يوما، مدة طويلة جدا".
و أعلن الرئيس الأميركي أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة
تنوي فرض رسوم جمركية على روسيا وشركائها التجاريين في حال فشلت موسكو
في التوصل لاتفاق بشأن التسوية في أوكرانيا
خلال 50 يوما.
وقال ترامب خلال اجتماع مع الأمين العام
لحلف "الناتو" مارك روته في البيت الأبيض
: "نحن مستاؤون للغاية من الجانب الروسي، وسنفرض رسوما جمركية صارمة للغاية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 50 يوما. سنفرض رسوما جمركية بنسبة 100% تقريبا. يمكن وصفها بأنها ثانوية".
وأضاف ترامب أن واشنطن
قررت مواصلة ضخ الأسلحة والمعدات العسكرية إلى نظام كييف إذا دفعت أوروبا
ثمنها. وأوضح الرئيس الأميركي أن حلف الناتو سيشرف على تنسيق هذه العملية.
وسبق أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، لكنها غير ناجعة، لافتا إلى أن العقوبات
وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.