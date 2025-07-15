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إقتصاد
ترامب يلوّح بعقوبات نفطية شاملة على روسيا.. والصين تسجّل نمواً مفاجئاً
Lebanon 24
15-07-2025
|
03:50
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في تصعيد جديد للأزمة
الأوكرانية
، هدد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بفرض رسوم جمركية قاسية تصل إلى 100% على واردات
النفط
الروسي، موجهاً إنذاراً لموسكو بوجوب التوصل إلى اتفاق سلام مع
أوكرانيا
خلال 50 يوماً، وإلا فستُفرض
العقوبات
على الدول والشركات التي تستمر في استيراد النفط الروسي.
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في المقابل، أظهرت
الصين
صموداً اقتصادياً لافتاً، إذ حقق اقتصادها نمواً بنسبة 5.2% في الربع الثاني من عام 2025، متجاوزاً التوقعات، رغم استمرار الضغوط الناجمة عن الحرب التجارية مع
الولايات المتحدة
، وتحديات داخلية مثل أزمة القطاع العقاري وتراجع الاستهلاك المحلي.
أبرز تطورات الأسواق العالمية:
-
الذهب
: سجّل ارتفاعاً طفيفاً قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية، وسط ترقّب لمسار الفائدة الفيدرالية.
- الدولار: حافظ على مكاسبه قرب أعلى مستوياته في 3 أسابيع، منتظراً مؤشرات التضخم.
- النفط: تراجع طفيفاً على خلفية تهديدات
ترامب
بفرض عقوبات على
مشتري
النفط الروسي.
- السندات
اليابانية
: قفز عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 17 عاماً، وسط توتر سياسي واقتصادي قبيل الانتخابات.
ترقّب عالمي لمهلة ترامب... ونمو الصين يثبت قدرتها على مواجهة العواصف الاقتصادية.
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