ترامب يلوّح بعقوبات نفطية شاملة على روسيا.. والصين تسجّل نمواً مفاجئاً

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في تصعيد جديد للأزمة ، هدد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية قاسية تصل إلى 100% على واردات الروسي، موجهاً إنذاراً لموسكو بوجوب التوصل إلى اتفاق سلام مع خلال 50 يوماً، وإلا فستُفرض على الدول والشركات التي تستمر في استيراد النفط الروسي.في المقابل، أظهرت صموداً اقتصادياً لافتاً، إذ حقق اقتصادها نمواً بنسبة 5.2% في الربع الثاني من عام 2025، متجاوزاً التوقعات، رغم استمرار الضغوط الناجمة عن الحرب التجارية مع ، وتحديات داخلية مثل أزمة القطاع العقاري وتراجع الاستهلاك المحلي.- : سجّل ارتفاعاً طفيفاً قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية، وسط ترقّب لمسار الفائدة الفيدرالية.- الدولار: حافظ على مكاسبه قرب أعلى مستوياته في 3 أسابيع، منتظراً مؤشرات التضخم.- النفط: تراجع طفيفاً على خلفية تهديدات بفرض عقوبات على النفط الروسي.- السندات : قفز عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 17 عاماً، وسط توتر سياسي واقتصادي قبيل الانتخابات.ترقّب عالمي لمهلة ترامب... ونمو الصين يثبت قدرتها على مواجهة العواصف الاقتصادية.