على وقع استمرار مفاوضات الدوحة.. إسرائيل تقدم "خريطة ثالثة" لانتشار قواتها في غزة

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وتتمثل نقاط الخلاف الرئيسية بين إسرائيل وحركة ، في انسحاب القوات خلال وقف إطلاق النار، وطريقة توزيع المساعدات داخل قطاع غزة. كتب موقع "العربية": قدمت "خريطة ثالثة" لانتشار قواتها في طوال فترة وقف إطلاق النار المقترحة لمدة 60 يوماً، وتعطي "مرونة أكبر" بشأن موقع العسكريين، على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، بين ممري موراغ وفيلادلفيا، وفقاً لما ذكره مصدران لصحيفة "جيروزالم بوست".وتتمثل نقاط الخلاف الرئيسية بين إسرائيل وحركة ، في انسحاب القوات خلال وقف إطلاق النار، وطريقة توزيع المساعدات داخل قطاع غزة.

وبموجب مقترح خريطة الانتشار الثالثة التي قدمتها ، ستقلص إسرائيل وجودها العسكري إلى منطقة عازلة بعرض كيلومترين على طول الحدود الجنوبية قرب .



وأشارت تقارير إلى أن إسرائيل "مستعدة لسحب عدد أكبر من قواتها" خلال فترة الـ60 يوما.



وكانت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في قد تعثرت في الآونة الأخيرة، وتعد الخلافات حول حجم انسحاب القوات الإسرائيلية، لا سيما من جنوب قطاع غزة، إحدى أبرز النقاط العالقة.

وكانت إسرائيل تصر في السابق على بقاء قواتها في منطقة كبيرة نسبيا، تشمل منطقة عازلة بعرض 3 كيلومترات على طول الحدود مع مصر قرب مدينة رفح، بالإضافة إلى ممر موراغ الذي يفصل رفح عن مدينة ، ثاني كبرى مدن القطاع.



في المقابل، تطالب حركة حماس بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت متمركزة فيها، قبل انهيار وقف إطلاق النار الأخير في الماضي.



وترتبط رغبة إسرائيل في الحفاظ على وجود عسكري في جنوب غزة بخطط حكومة رئيس الوزراء لإقامة مخيم هناك، يضم مئات الآلاف من ، وفقا لتقارير إعلامية.