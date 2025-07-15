نمو اقتصاد المغرب سيتباطأ إلى 4% في 2026

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رجحت المندوبية السامية للتخطيط في أن يتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد إلى أربعة بالمئة العام المقبل من 4.4 بالمئة متوقعة هذا العام، مشيرة إلى حالة عدم اليقين العالمية بشأن التجارة.وذكرت المندوبية في تقرير أن التوقعات استندت إلى تقديرات بمحصول قمح متوسط وانخفاض الطلب الخارجي على السلع المغربية.وجاء في التقرير: "ستؤثر اختلالات واستمرار اللايقين بخصوص الآفاق الاقتصادية على نمو المبادلات من السلع والخدمات، الشيء الذي سيقلص من انتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب". (سكاي نيوز)