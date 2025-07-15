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إقتصاد
نمو اقتصاد المغرب سيتباطأ إلى 4% في 2026
Lebanon 24
15-07-2025
|
08:27
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رجحت المندوبية السامية للتخطيط في
المغرب
أن يتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد إلى أربعة بالمئة العام المقبل من 4.4 بالمئة متوقعة هذا العام، مشيرة إلى حالة عدم اليقين العالمية بشأن التجارة.
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وذكرت المندوبية في تقرير أن التوقعات استندت إلى تقديرات بمحصول قمح متوسط وانخفاض الطلب الخارجي على السلع المغربية.
وجاء في التقرير: "ستؤثر اختلالات
التجارة الدولية
واستمرار اللايقين بخصوص الآفاق الاقتصادية على نمو المبادلات من السلع والخدمات، الشيء الذي سيقلص من انتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب". (سكاي نيوز)
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