أعادت المتحدة توطين آلاف الأشخاص في إطار مخطط سري، وذلك إثر تسريب بيانات شخصية لأفغان تعاونوا مع القوات .

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وكانت قاعدة بيانات تحتوي على المعلومات الشخصية لما يقرب من 19,000 شخص ممن تقدموا بطلب عبر برنامج "إعادة التوطين والمساعدة للأفغان" (Arap) قد تم تسريبها "عن طريق الخطأ" في شباط 2022 من قبل أحد موظفي .



وقد أدى هذا الخرق إلى إطلاق برنامج سري جديد لإعادة التوطين يعرف باسم "مسار الاستجابة لأفغانستان"، بدأ العمل به في نيسان 2024.



ووفقا للتقديرات، فإن المخطط السري بلغت تكلفته حتى الآن نحو 400 مليون جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن تصل إلى 850 مليونا، وستضاف هذه التكاليف إلى ملايين أخرى كتعويضات ونفقات قانونية.



وأفادت أنها لم تكتشف الخرق إلا بعد أكثر من عام على وقوعه، وذلك عندما ظهرت مقتطفات من البيانات المسربة على في " " في آب 2023. (روسيا اليوم)