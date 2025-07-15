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بالصور... حريق في كنيسة مار ميخائيل بالسويداء

Lebanon 24
15-07-2025 | 14:55
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اندلعت حرائق في كنيسة مار ميخائيل بريف محافظة السويداء، مساء اليوم.
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وأعلن فصيل مسلح، ينتمي إلى عشيرة الشعيطات في دير الزور، عبر مقطع فيديو نُشر حوالي الساعة الرابعة فجراً، سيطرته على مدخل القرية والمنطقة المحيطة بها.




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