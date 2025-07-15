بطائرات مسيّرة.. الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة على هدفين في إسرائيل

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أعلن الحوثيون في اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة بـ 3 طائرات مسيّرة على هدفين .وأشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيي سريع إلى ان طائرتين مسيّرتين ضربتا هدفا عسكريا مهما للعدو في منطقة والطائرة الثالثة استهدفت ميناء أم الرشراش.وأكد ان العملية حققت أهدافها بنجاح، لافتا إلى ان العمليات مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. (روسيا اليوم)