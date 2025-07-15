خطوة غير مسبوقة... قرار إسرائيلي جديد يتعلق بالحرم الإبراهيمي

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أفادت صحيفة " " بأن اتخذت خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعديل الوضع القائم في ، من خلال سحب صلاحيات بلدية ونقلها إلى المجلس الديني في مستوطنة كريات أربع.وقالت الصحيفة: "تسعى بالتعاون مع المجلس الديني اليهودي، طويلة إلى إجراء تغييرات جوهرية في ، ومن بين ذلك إعادة تسقيف الحرم وبناء سقف فوق ساحة يعقوب، حيث يصلي 90% من أيام السنة، كما سيتم تركيب نظام إطفاء حرائق متطور، إلى جانب اتخاذ خطوات أخرى منها قدرة الجهات على مراقبة الكاميرات داخل الحرم".وكشفت الصحيفة، أن "إسرائيل قررت نقل صلاحيات بلدية الخليل التابعة للفلسطينيين عن الحرم الإبراهيمي، إلى صالح المجلس الديني اليهودي في الخليل المقام في مستوطنة كريات أربع".واعتبرت هذه الخطوة بأنها غير مسبوقة، ودراماتيكية بالنسبة للاستيطان، وأن الهدف منها إحداث تغيير كبير في الوضع الراهن بالحرم الإبراهيمي.وأضافت: "في خطوة غير مسبوقة، تقرر تغيير كبير في الوضع الراهن في الحرم الإبراهيمي، مع سحب الصلاحيات من بلدية الخليل ونقلها من الإدارة المدنية إلى المجلس الديني كريات أربع الخليل من أجل تعزيز التغييرات الهيكلية في المجمع".