المرصد السوري: حصيلة جديدة لضحايا أحداث السويداء

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كشف ، مساء الثلاثاء، حصيلة جديدة للقتلى الذين سقطوا نتيجة أعمال العنف في بجنوب .وأفاد المرصد بارتفاع حصيلة القتلى نتيجة أعمال العنف في السويداء في إلى 203 أشخاص منذ اندلاع الاشتباكات الأحد بين فصائل درزية ومسلحين من العشائر وانتشار القوات الحكومية في المحافظة إثر ذلك.وأعلن السوري اللواء مرهف ، الثلاثاء، عن وقف تام لإطلاق النار داخل مدينة السويداء في جنوب البلاد.ونقلت للأنباء (سانا) عن أبو قصرة قوله في تغريدة على منصة إكس: "إلى كافة الوحدات العاملة داخل مدينة السويداء، نعلن عن وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة، على أن يتم الرد فقط على مصادر النيران والتعامل مع أي استهداف من قبل المجموعات الخارجة عن القانون".وأضاف: " أصدرنا تعليمات صارمة للقوات الموجودة داخل مدينة السويداء بضرورة تأمين الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة من ضعاف النفوس".وتابع:" وجهنا ببدء انتشار العسكرية داخل مدينة السويداء لضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين".