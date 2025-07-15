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عربي-دولي
لإبرام اتفاق نووي.. واشنطن تتفق مع حلفائها على اعطاء مهلة لايران
Lebanon 24
15-07-2025
|
23:15
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ذكر موقع "أكسيوس"، نقلاً عن ثلاثة مصادر، أن
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو ووزراء خارجية
فرنسا
وألمانيا والمملكة المتحدة اتفقوا في اتصال هاتفي يوم الاثنين على تحديد نهاية آب موعداً نهائياً لإيران للتوصل إلى اتفاق نووي.
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وذكر الموقع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد النهائي، فإن القوى الأوروبية الثلاث تعتزم تفعيل "آلية الزناد" التي تعيد فرض جميع عقوبات
مجلس الأمن الدولي
التي رُفعت بموجب الاتفاق
النووي
مع
إيران
لعام 2015.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل
بارو
قد قال يوم الاثنين إن الدول الأوروبية قد تستأنف فرض
العقوبات
على إيران، التي تم رفعها قبل 10 سنوات، إذا لم تتلق ضمانات كافية من
طهران
بأنها تعتزم الالتزام بشروط الاتفاق بشأن برنامجها النووي.
وقال بارو عقب وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية
الاتحاد الأوروبي
في بروكسل: "تتمتع فرنسا وشركاؤها بالحق الكامل في فرض الحظر على المستوى العالمي مجدداً على امدادات الأسلحة والخدمات المصرفية وإمدادات المعدات للقطاع النووي والذي تم رفعه منذ 10 سنوات، سنقوم بذلك قبل نهاية شهر آب على أبعد تقدير، إذا لم تكن هناك التزامات حازمة وملموسة وقابلة للتحقق من الجانب
الإيراني
".
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