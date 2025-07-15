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عربي-دولي

مفاوضات غزة حققت تقدماً كبيراً.. هذا ما أعلنه الاعلام الاسرائيلي

Lebanon 24
15-07-2025 | 23:19
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن المفاوضات غير المباشرة بشأن قطاع غزة حققت "تقدماً كبيراً" خلال الساعات الـ24 الماضية، وبات "الطريق ممهداً" أمام إبرام اتفاق.
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ومنذ 6 تموز الجاري، تُجرى بقطر مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، في محاولة جديدة لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

وقالت "القناة 13" الإسرائيلية: "شهدت المفاوضات في الدوحة بشأن التوصل إلى صفقة لإعادة المختطفين تقدماً دراماتيكياً الثلاثاء".

القناة نقلت عن مسؤول إسرائيلي مطلع على المفاوضات في الدوحة، لم تسمه، قوله إن "الطريق إلى الصفقة بات ممهداً".
وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "صادق على مرونة إضافية في مسألة انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، مما سمح بتقدّم في المحادثات".

في السياق نفسه، ذكرت "القناة 13" أنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، تحقق تقدّم كبير".

وتابعت أن ذلك جاء "في أعقاب قرار نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) إبداء مزيد من المرونة والاقتراب أكثر من موقف حماس، خصوصاً فيما يتعلق بالتواجد الإسرائيلي في القطاع".

القناة نقلت عن مسؤولين آخرين لم تسمهم قولهم إن "الحديث يدور عن انسحاب (إسرائيلي) مؤقت فقط لمدة 60 يوماً أولى، مع نية العودة إلى القتال بعد انتهاء وقف إطلاق النار".

وأردفت: "أكد المسؤولون أن انطباعهم من الحوار مع رئيس الوزراء (نتنياهو) هو أنه يرغب بشدة في إتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة، لكنه لا يرغب بإنهاء الحرب".

ولم تعقب الأطراف المعنية على ما ذكرته القناة الإسرائيلية.
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