تجدد الغارات الإسرائيلية على السويداء.. وسقوط قتلى وجرحى

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تجددت على محافظة السويداء جنوبي البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام سورية، فجر اليوم الأربعاء.وقالت وسائل إعلام سورية، إن طائرات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة كالشقراوية في ريف السويداء، ومحيط مطار الثعلة العسكري.وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل عدد من الأشخاص في السويداء بينهم عنصر على الأقل في ، كما أصيب آخرون أيضا، حسبما ذكر موقع "تلفزيون ".وكان موقع "أكسيوس" الإخباري، قد ذكر أمس الثلاثاء، نقلا عن مسؤول أميركي أن إدارة الرئيس طلبت من التوقف عن مهاجمة قوات الجيش السوري في جنوب البلاد.وحسبما قال المسؤول فإن إسرائيل أبلغت بأنها ستوقف الهجمات على القوات مساء الثلاثاء.وزعم المسؤول الأميركي أن الحكومة السورية أبلغت إسرائيل مسبقا بأنها ترسل دبابات إلى منطقة السويداء في جنوب سوريا، وأكدت أن هذا ليس عملا موجها إلى إسرائيل بل محاولة لاستعادة النظام في السويداء.وشنت إسرائيل غارات جوية على مدينة السويداء جنوبي سوريا، أمس الثلاثاء، بعد وقت قليل من إعلان الجيش السوري دخولها.وأوردت السورية (سانا)، أن "طيران يستهدف مدينة السويداء".وكان بنيامين ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، قد أصدار تعليمات للجيش الإسرائيلي بضرب قوات الحكومة والأسلحة التي أدخلت إلى السويداء، مشددان على أن "إسرائيل تلتزم بمنع الإضرار بالدروز" في هذا البلد.وأكد نتنياهو وكاتس أن إسرائيل "تلتزم بمنع الإضرار بالدروز في سوريا"، مشيرين إلى "رابطة الأخوّة العميقة التي تربط بين مواطني إسرائيل الدروز وأبناء طائفتهم في سوريا، سواء من خلال علاقات تاريخية أو عائلية".وأضاف البيان: "نعمل لمنع النظام السوري من إيذائهم ولضمان نزع السلاح في المنطقة الملاصقة لحدودنا مع سوريا".من جانبه، أكد توم باراك، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، أن "منخرطة بنشاط مع جميع الأطراف في سوريا للسعي نحو التهدئة ومواصلة مناقشات الاندماج البناءة".وأوضح باراك في منشور على منصة "إكس" أن "الاشتباكات الأخيرة في السويداء مثيرة للقلق بالنسبة لجميع الأطراف"، مشددا على أن تحاول "التوصل إلى حل سلمي وشامل يخدم الدروز، والقبائل البدوية، والحكومة السورية، والقوات الإسرائيلية".ولفت المبعوث الأميركي أيضا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه جهود التهدئة والاندماج تتمثل في أن "التضليل، والارتباك، وضعف التواصل هي أكبر التحديات أمام ضمان تحقيق اندماج سلمي ومدروس لمصالح كل طرف".وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع حصيلة القتلى نتيجة أعمال العنف في السويداء إلى 203 أشخاص منذ اندلاع الاشتباكات الأحد بين فصائل درزية ومسلحين من العشائر وانتشار القوات الحكومية في المحافظة إثر ذلك.(سكاي نيوز)