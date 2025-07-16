في 6 أسابيع.. الأمم المتحدة تعلن استشهاد 875 فلسطينياً

Advertisement

قالت اليوم الثلاثاء إنها رصدت استشهاد 875 شخصا على الأقل خلال الأسابيع الستة الماضية عند نقاط توزيع مساعدات تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من وإسرائيل، وكذلك قرب قوافل تابعة لمنظمات إغاثة أخرى من بينها .وسقط معظم في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية، بينما استشهد الباقون وعددهم 201 على طرق تمر عبرها قوافل إغاثة أخرى.وتستعين مؤسسة غزة الإنسانية بشركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة لإيصال الإمدادات إلى القطاع، لتتجاوز بذلك إلى حد كبير نظاما تقوده الأمم المتحدة وتزعم إنه يسمح لمقاتلين بقيادة حركة الإسلامية (حماس) بنهب شحنات المساعدات المخصصة للمدنيين. وتنفي هذا الاتهام.وبدأت المؤسسة توزيع الطرود الغذائية في غزة في أواخر أيار بعد أن رفعت إسرائيل حصارا استمر 11 أسبوعا على دخول المساعدات.وقالت لرويترز في وقت سابق إن هذه الوقائع لم تحدث في مواقعها واتهمت الأمم المتحدة بالتضليل، وهو اتهام ترفضه المنظمة.وقال ثمين الخيطان المتحدث باسم المفوضية للصحفيين في “البيانات التي لدينا تستند إلى معلوماتنا الخاصة التي جمعناها من خلال مصادر مختلفة موثوقة، بما في ذلك المنظمات الحقوقية والإنسانية والصحية”.وتصف الأمم المتحدة نموذج مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية بأنه “غير آمن بطبيعته” ويشكل انتهاكا لمعايير الحياد في العمل الإنساني.وقالت مؤسسة غزة الإنسانية اليوم الثلاثاء إنها سلمت أكثر من 75 مليون وجبة للفلسطينيين في القطاع منذ نهاية أيار.