إلى إسواتيني في افريقيا.. إدارة ترامب ترحّل مهاجرين

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أعلنت ، أنّها رحّلت 5 مهاجرين غير نظاميين من دول في والبحر إلى إسواتيني، الدولة الصغيرة الواقعة في جنوب إفريقيا، مبررة هذه الخطوة بأنّ دولهم رفضت استقبالهم.في 4 رحّلت 8 مهاجرين غير نظاميين إلى ، الدولة الفقيرة الغارقة في نزاعات، في خطوة جاءت بعد موافقة في في ختام معركة قضائية طويلة.