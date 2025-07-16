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عربي-دولي

إلى إسواتيني في افريقيا.. إدارة ترامب ترحّل مهاجرين

Lebanon 24
16-07-2025 | 00:38
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أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّها رحّلت 5 مهاجرين غير نظاميين من دول في آسيا والبحر الكاريبي إلى إسواتيني، الدولة الصغيرة الواقعة في جنوب إفريقيا، مبررة هذه الخطوة بأنّ دولهم رفضت استقبالهم.
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في 4 تموز رحّلت الولايات المتحدة 8 مهاجرين غير نظاميين إلى جنوب السودان، الدولة الفقيرة الغارقة في نزاعات، في خطوة جاءت بعد موافقة المحكمة العليا في واشنطن في ختام معركة قضائية طويلة.
 
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