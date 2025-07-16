لبحث مفاوضات وقف النار بغزة والاتفاق النووي الايراني... ترامب يلتقي اليوم رئيس وزراء قطر

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ذكر باراك رافيد مراسل أكسيوس على موقع إكس للتواصل الاجتماعي أن الرئيس الأمريكي سيجتمع مع رئيس الوزراء الشيخ عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأربعاء، لبحث المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.وقطر وسيط رئيسي بين وحركة الإسلامية (حماس).وفي وقت سابق قالت مفوضية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء، إنها رصدت استشهاد 875 شخصا على الأقل خلال الأسابيع الستة الماضية عند نقاط توزيع مساعدات تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من وإسرائيل، وكذلك قرب قوافل تابعة لمنظمات إغاثة أخرى من بينها الأمم المتحدة.