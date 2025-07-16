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عربي-دولي

لبحث مفاوضات وقف النار بغزة والاتفاق النووي الايراني... ترامب يلتقي اليوم رئيس وزراء قطر

Lebanon 24
16-07-2025 | 01:19
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ذكر باراك رافيد مراسل أكسيوس على موقع إكس للتواصل الاجتماعي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأربعاء، لبحث المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
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وقطر وسيط رئيسي بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وفي وقت سابق قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء، إنها رصدت استشهاد 875 شخصا على الأقل خلال الأسابيع الستة الماضية عند نقاط توزيع مساعدات تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك قرب قوافل تابعة لمنظمات إغاثة أخرى من بينها الأمم المتحدة.
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