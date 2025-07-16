لهذا السبب.. إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية

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قال رئيس في إقليم هرمزجان مجتبى قهرماني، اليوم الأربعاء، إن احتجزت ناقلة نفط أجنبية في بسبب تهريب مليوني لتر من الوقود، بحسب ما ذكرته الطلبة.وأضاف قهرماني بأنه بعد الرصد المستمر لأنشطة تهريب الوقود المشبوهة على طول في ، قامت جهات إنفاذ القانون بتفتيش ناقلة نفط أجنبية.وأردف قائلا إنه "بسبب عدم اكتمال الوثائق القانونية لحمولتها، تم احتجاز السفينة للاشتباه في نقلها وقودًا مهربًا"، بحسب للأنباء.