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عربي-دولي

لهذا السبب.. إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية

Lebanon 24
16-07-2025 | 01:34
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قال رئيس القضاء في إقليم هرمزجان الإيراني مجتبى قهرماني، اليوم الأربعاء، إن إيران احتجزت ناقلة نفط أجنبية في خليج عمان بسبب تهريب مليوني لتر من الوقود، بحسب ما ذكرته شبكة أخبار الطلبة.
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وأضاف قهرماني بأنه بعد الرصد المستمر لأنشطة تهريب الوقود المشبوهة على طول الحدود البحرية الإيرانية في بحر عمان، قامت جهات إنفاذ القانون بتفتيش ناقلة نفط أجنبية.

وأردف قائلا إنه "بسبب عدم اكتمال الوثائق القانونية لحمولتها، تم احتجاز السفينة للاشتباه في نقلها وقودًا مهربًا"، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.
 
وأضاف قهرماني أنه تم اعتقال 17 شخصًا، بمن فيهم قبطان الناقلة وطاقمها، في إطار الإجراءات القانونية. (سكاي نيوز عربية) 
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