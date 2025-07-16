صحيفة تؤكد: فرنسا لن تشارك في شراء أسلحة أميركية لأوكرانيا

ذكرت "بوليتيكو" أن لا تنوي المشاركة في مبادرة شراء أسلحة أميركية لكييف في ظل رغبتها في تطوير إنتاجها الخاص من الأسلحة.

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وتابعت الصحيفة لم تكن ضمن القائمة التي ذكرها لحلف "الناتو" مارك روته خلال اجتماعه مع الرئيس الأميركي ، بوصفها قائمة الدول المستعدة للمشاركة في مبادرة شراء أسلحة أميركية لأوكرانيا. ووفقا للصحيفة، لطالما دعا الرئيس إلى تطوير صناعاتهم الدفاعية من خلال شراء أسلحة من الشركات المصنعة المحلية.

وكتبت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين فرنسيين مطلعين: "لهذا السبب، لن تنضم باريس إلى مبادرة شراء أسلحة أميركية". (روسيا اليوم)