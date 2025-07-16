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صحيفة تؤكد: فرنسا لن تشارك في شراء أسلحة أميركية لأوكرانيا

Lebanon 24
16-07-2025 | 02:47
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ذكرت "بوليتيكو" أن باريس لا تنوي المشاركة في مبادرة شراء أسلحة أميركية لكييف في ظل رغبتها في تطوير إنتاجها الخاص من الأسلحة. 
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وتابعت الصحيفة أن فرنسا لم تكن ضمن القائمة التي ذكرها الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته خلال اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بوصفها قائمة الدول المستعدة للمشاركة في مبادرة شراء أسلحة أميركية لأوكرانيا. ووفقا للصحيفة، لطالما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوروبيين إلى تطوير صناعاتهم الدفاعية من خلال شراء أسلحة من الشركات المصنعة المحلية.
 
وكتبت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين فرنسيين مطلعين: "لهذا السبب، لن تنضم باريس إلى مبادرة شراء أسلحة أميركية". (روسيا اليوم) 

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