Advertisement

عربي-دولي

"ماجن عوز".. إسرائيل تقيم ممرا جديدا يقسم مدينة خان يونس في قطاع غزة

Lebanon 24
16-07-2025 | 03:08
A-
A+
Doc-P-1392204-638882575048173823.png
Doc-P-1392204-638882575048173823.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أقام ممرا جديدا في جنوب قطاع غزة، يقسم شرق مدينة خان يونس وغربها.
Advertisement

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "تم إقامة الطريق الذي أطلق عليه اسم "ماجن عوز"، في الأسابيع الأخيرة من قبل الفرقة الـ36، التابعة للجيش الإسرائيلي، وسط جهود تهدف إلى إخلاء خان يونس من البنية التحتية للإرهاب والعملاء" ، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء.
 
وتابع الجيش الإسرائيلي أن اللواء المدرع 188 التابع للفرقة ولواء المشاة جولاني التقيا مؤخرا، بعد الانتهاء من الممر الجديد، الذي يقسم خان يونس.
 
وتظهر صورة نشرها الجيش الإسرائيلي أن الطريق يتصل بممر موراغ، الذي يفصل خان يونس عن رفح.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ممر ماجن عوز طوله 15 كيلومترا وهو "جزء رئيسي في ممارسة ضغوط على حماس وهزيمة لواء خان يونس".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "خلال عمليات الفرقة في خان يونس، قتلت القوات الإسرائيلية عشرات من العملاء ودمرت بنية تحتية لحركة حماس، بما في ذلك أنفاق ومخابئ أسلحة". (سكاي نيوز عربية)
 
 
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يُقيم ممرًا يفصل شرق خان يونس عن غربها ضمن عملياته في غزة
lebanon 24
16/07/2025 12:22:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن استكمال فتح محور "مجين عوز" لفصل شرق خان يونس عن غربها
lebanon 24
16/07/2025 12:22:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فلسطيني: قصف مدفعي إسرائيلي استهدف وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
16/07/2025 12:22:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان عدة أحياء في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بالإخلاء (الحدث)
lebanon 24
16/07/2025 12:22:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:40 | 2025-07-16
04:30 | 2025-07-16
04:21 | 2025-07-16
04:17 | 2025-07-16
04:00 | 2025-07-16
03:52 | 2025-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24