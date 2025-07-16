"ماجن عوز".. إسرائيل تقيم ممرا جديدا يقسم مدينة خان يونس في قطاع غزة

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وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "تم إقامة الطريق الذي أطلق عليه اسم "ماجن عوز"، في الأسابيع الأخيرة من قبل الفرقة الـ36، التابعة للجيش الإسرائيلي، وسط جهود تهدف إلى إخلاء خان يونس من البنية التحتية للإرهاب والعملاء" ، حسب صحيفة تايمز أوف اليوم الأربعاء. أعلن الجيش أنه أقام ممرا جديدا في جنوب ، يقسم شرق مدينة وغربها.وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "تم إقامة الطريق الذي أطلق عليه اسم "ماجن عوز"، في الأسابيع الأخيرة من قبل الفرقة الـ36، التابعة للجيش الإسرائيلي، وسط جهود تهدف إلى إخلاء خان يونس من البنية التحتية للإرهاب والعملاء" ، حسب صحيفة تايمز أوف اليوم الأربعاء.

وتابع الجيش الإسرائيلي أن 188 التابع للفرقة ولواء المشاة التقيا مؤخرا، بعد الانتهاء من الممر الجديد، الذي يقسم خان يونس.

وتظهر صورة نشرها الجيش الإسرائيلي أن الطريق يتصل بممر موراغ، الذي يفصل خان يونس عن .



وقال الجيش الإسرائيلي إن ممر ماجن عوز طوله 15 كيلومترا وهو "جزء رئيسي في ممارسة ضغوط على وهزيمة ".



وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "خلال عمليات الفرقة في خان يونس، قتلت القوات عشرات من العملاء ودمرت بنية تحتية لحركة حماس، بما في ذلك أنفاق ومخابئ أسلحة". (سكاي نيوز عربية)