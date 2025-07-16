وسط مراقبة للوضع في السويداء.. إسرائيل تستهدف مقرّ الأركان في دمشق

أعلن الجيش ، أن سلاح الجو شن ضربة جوية استهدفت مبنى رئاسة الأركان في .

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وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "إكس": أغار جيش الدفاع قبل قليل على بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري في منطقة دمشق. وأضاف: "يواصل جيش الدفاع مراقبة التطورات والأعمال ضد المواطنين في وبناء على توجيهات المستوى السياسي يهاجم في المنطقة ويبقى في حالة تأهب للسيناريوهات المختلفة".