بعدما كان "داعش" قد دمّّره.. العراق يعيد افتتاح مطار الموصل

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افتتح رئيس الوزراء ، اليوم الأربعاء، مطار الدولي، الذي أُعيد بناؤه بعد 8 أعوام من إعلان السلطات دحر تنظيم داعش الإرهابي، الذي كان قد دمّر المنشأة بالكامل.واستعادت السلطات العراقية في شباط 2017 السيطرة على مطار الموصل الدولي بعد 3 أعوام من تدميره بالكامل، وخروجه عن الخدمة، وفي آب 2022، وضع رئيس الوزراء حينذاك حجر الأساس لإعادة بنائه.وحطّ السوداني، الأربعاء، في طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية، في الذي "سيتمّ تشغيله بشكل كلّي بعد شهرين"، وفق بيان صدر عن مكتبه.وسيتمكّن المطار "المصمّم لاستيعاب الطائرات الكبيرة لنقل المسافرين والشحن الجوي"، من استيعاب 630 ألف مسافر سنوياً، وستبلغ طاقته للشحن الجوي نحو 30 ألف طنّ سنوياً، وفق البيان.المطار عمّار البياتي: "أصبح المطار جاهزاً لتسيير رحلات داخلياً وإلى دول العالم"، من دون تحديد موعد بدء تسيير الرحلات.ولفت إلى أن أكثر الوجهات الدولية للرحلات المنطلقة من مطار الموصل الدولي أو الوافدة إليه، كانت والأردن، قبل خروجه عن الخدمة.