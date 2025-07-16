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عربي-دولي

بعدما كان "داعش" قد دمّّره.. العراق يعيد افتتاح مطار الموصل

Lebanon 24
16-07-2025 | 06:07
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افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مطار الموصل الدولي، الذي أُعيد بناؤه بعد 8 أعوام من إعلان السلطات العراقية دحر تنظيم داعش الإرهابي، الذي كان قد دمّر المنشأة بالكامل.
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واستعادت السلطات العراقية في شباط 2017 السيطرة على مطار الموصل الدولي بعد 3 أعوام من تدميره بالكامل، وخروجه عن الخدمة، وفي آب 2022، وضع رئيس الوزراء حينذاك مصطفى الكاظمي حجر الأساس لإعادة بنائه.

وحطّ السوداني، الأربعاء، في طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية، في المطار الذي "سيتمّ تشغيله بشكل كلّي بعد شهرين"، وفق بيان صدر عن مكتبه.

وسيتمكّن المطار "المصمّم لاستيعاب الطائرات الكبيرة لنقل المسافرين والشحن الجوي"، من استيعاب 630 ألف مسافر سنوياً، وستبلغ طاقته للشحن الجوي نحو 30 ألف طنّ سنوياً، وفق البيان.

وقال مدير المطار عمّار البياتي: "أصبح المطار جاهزاً لتسيير رحلات داخلياً وإلى دول العالم"، من دون تحديد موعد بدء تسيير الرحلات.

ولفت إلى أن أكثر الوجهات الدولية للرحلات المنطلقة من مطار الموصل الدولي أو الوافدة إليه، كانت تركيا والأردن، قبل خروجه عن الخدمة.
 
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